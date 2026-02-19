Tecnologia

ExameLabINTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Zuckerberg defende filtros no Instagram em tribunal

CEO da Meta afirma que priorizou “livre expressão” ao restabelecer recurso, apesar de alertas internos sobre impacto em adolescentes

Mark Zuckerberg: CEO do Facebook defende uso de filtros nas plataformas

Mark Zuckerberg: CEO do Facebook defende uso de filtros nas plataformas

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 06h23.

O CEO da Meta (dona do Facebook, Instagram e WhatsApp) defendeu o uso de filtros de beleza no Instagram em um julgamento na quarta-feira, 18. Segundo Mark Zuckerberg, a decisão de restabelecer a ferramenta ocorreu porque ele quis priorizar a “livre expressão”, mesmo após recomendações contrárias de funcionários e de 18 especialistas contratados pela empresa.

Os filtros, que muitas vezes alteram digitalmente a aparência dos usuários, haviam sido suspensos temporariamente em 2019 para revisão interna. De acordo com o processo, todos os especialistas consultados concluíram que o recurso representava risco ao bem-estar de adolescentes, segundo o Financial Times.

Em depoimento no tribunal de Los Angeles, Zuckerberg afirmou que havia um “alto padrão” para comprovar danos e classificou as restrições como “paternalistas” e “excessivas”. O CEO disse que optou por "errar em favor da liberdade de expressão", e não por motivação financeira.

Documentos internos citados no processo indicam que a Meta tinha conhecimento de que filtros de beleza poderiam incentivar dismorfia corporal e outras preocupações de saúde mental entre jovens.

Tempo de uso e menores de 13 anos

Durante o julgamento, Zuckerberg também rebateu e-mails internos entre 2013 e 2022 que indicavam que aumentar o tempo de permanência dos usuários na plataforma era uma meta da companhia, inclusive entre adolescentes.

Ele afirmou que a empresa não estabelece mais objetivos internos focados em tempo de uso, priorizando “utilidade” e “valor” no longo prazo.

Por que Mark Zuckerberg vai depor sobre redes sociais nos EUA

O CEO também foi questionado sobre a presença de menores de 13 anos no Instagram. Um documento interno de 2018 estimava que 4 milhões de usuários abaixo dessa idade estavam na plataforma em 2015, cerca de 30% das crianças de 10 a 12 anos nos Estados Unidos.

Zuckerberg declarou que a empresa tenta remover esses perfis, mas reconheceu que é difícil verificar a idade real dos usuários devido a informações falsas.

Possível precedente jurídico

A ação é movida por uma jovem de 20 anos identificada como KGM, que afirma ter desenvolvido dependência de Instagram e YouTube na infância, com consequências como ansiedade e depressão.

A Meta argumenta que pesquisas científicas produzem resultados mistos sobre a relação entre redes sociais e dependência e sustenta que outros fatores podem ter contribuído para os problemas relatados.

O julgamento em Los Angeles é o primeiro de nove casos semelhantes a serem analisados por júri. Uma eventual derrota pode influenciar milhares de processos movidos por indivíduos, distritos escolares e procuradores-gerais estaduais contra empresas de tecnologia.

O caso integra uma série de ações judiciais que alegam que plataformas de redes sociais desenvolvem produtos deliberadamente viciantes para crianças e adolescentes. Advogados comparam a situação ao movimento regulatório contra a indústria do tabaco nos anos 1990.

Acompanhe tudo sobre:mark-zuckerbergInstagramRedes sociais

Mais de Tecnologia

YouTube fora do ar? Aplicativo registra falha generalizada

O Twitter caiu? X apresenta instabilidade ao redor do mundo

Startup alcança marco inédito para tornar energia de fusão nuclear viável até 2028

Mercado de bicicletas elétricas cresce no Brasil, mas fiscalização e infraestrutura não acompanham

Mais na Exame

Esporte

Campeão do Super Bowl pode ser vendido em negócio histórico

Pop

Ator de 'The Big Bang Theory' usa fortuna para quitar dívidas de desconhecidos

Mundo

Reforma trabalhista de Milei será votada nesta quinta em meio à greve geral

Negócios

Quais são os maiores shopping centers de Pernambuco? Veja ranking