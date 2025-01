XPeng e Volkswagen anunciam expansão de rede ultrarrápida

A montadora chinesa XPeng Motors e o Grupo Volkswagen anunciaram, em 6 de janeiro de 2025, um acordo estratégico para criar uma rede nacional de carregamento ultrarrápido na China. O memorando de entendimento, divulgado pelo jornal chinês The Paper, prevê a integração das redes exclusivas de ambas as empresas, garantindo uma experiência de carregamento mais ampla e eficiente para os clientes.

Rede de 20 mil terminais e 420 cidades

O acordo inclui planos para estabelecer uma rede com mais de 20 mil terminais ultrarrápidos em 420 cidades na China. As empresas pretendem unir tecnologias avançadas, como o carregamento de alta potência com refrigeração líquida, com a cobertura nacional de suas redes. A meta é oferecer uma experiência confiável e rápida de carregamento para os usuários.

Além disso, ambas as companhias estão negociando a construção conjunta de estações com marca compartilhada, reforçando a expansão da infraestrutura e otimizando a sinergia entre as redes.

Dados das redes atuais

A Volkswagen opera sua rede na China por meio da CAMS, joint venture fundada em 2019 em parceria com FAW Group, FAW-Volkswagen Automotive e Wanbang Digital Energy. Até outubro de 2024, a CAMS gerenciava 1.621 estações com 13.112 terminais em 214 cidades. Já a XPeng Motors, até dezembro de 2024, contava com mais de 1.880 estações próprias e 9.680 terminais ultrarrápidos em mais de 420 cidades.

Quarta etapa da parceria estratégica

Essa colaboração marca o quarto passo na parceria de longo prazo entre as empresas. Ambas destacaram o compromisso em buscar novas oportunidades no mercado de veículos elétricos e na expansão da infraestrutura de carregamento na China, consolidando sua posição como líderes no setor.