XPeng Motors lançará nova marca com foco em mercado global

O presidente e CEO da XPeng Motors, He Xiaopeng, afirmou no Fórum dos 100 Principais Especialistas em Carros Elétricos da China (2024) que a empresa está prestes a lançar uma nova marca, oficialmente entrando no mercado global de automóveis na faixa de preço de RMB 100.000 a 150.000 (aproximadamente R$ 69.000 a R$ 104.000).

Além disso, segundo He Xiaopeng, no segundo trimestre deste ano, o grande modelo de inteligência artificial da XPeng será oficialmente implementado, sendo o primeiro motor de inteligência artificial e motor cognitivo para veículos em produção em massa na indústria automobilística. “Após uma profunda imersão na fabricação de carros, descobrimos que há um grande potencial de mercado na faixa de preço de RMB 100.000 a RMB 150.000, mas é extremamente difícil criar um carro de alta qualidade em todos os aspectos nesse intervalo de preço, equipado com nossa melhor capacidade de direção autônoma e ainda garantir lucratividade”, disse He Xiaopeng. Ele disse ainda que “Isso requer que a empresa tenha uma capacidade extremamente forte de escala e sistematização, muitos concorrentes também estão explorando nessa faixa de preço, mas até o momento, nenhuma marca conseguiu oferecer uma experiência de direção autônoma excepcional. Hoje, finalmente estamos prontos e acreditamos que esta marca será uma nova espécie disruptiva e inovadora.” Fonte: news.cnstock.com