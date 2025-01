Pequim inaugura 17 novas áreas comerciais em 2024

A Secretaria Municipal de Comércio de Pequim revelou que, em 2024, a cidade inaugurou 17 grandes instalações comerciais, totalizando mais de 1,5 milhão de metros quadrados de novas áreas. Os destaques incluem os distritos de Xibeiwang, Parque Científico de Vida, Terminal de Dongxiayuan e Yongfeng, que ampliam as opções de consumo no norte da cidade e no subcentro urbano. Essa expansão busca promover uma distribuição mais equilibrada do comércio em Pequim.

Visitantes e modernização de distritos

Segundo dados de terceiros, os 60 principais distritos comerciais de Pequim registraram 2,67 bilhões de visitantes em 2024, marcando um aumento de 10,7% em comparação ao ano anterior. Além disso, Pequim intensificou a modernização de seus centros comerciais, incentivando a criação de espaços inteligentes e integrados que combinam negócios, turismo, cultura e esportes.

A administração local reformou 15 distritos comerciais, como Xizhimen e Shuangjing, com apoio financeiro municipal. Essas melhorias são parte de um esforço contínuo para atender às demandas de um consumo diversificado e de alta qualidade.

Novos planos para 2025

O planejamento para 2025 inclui a reforma de 12 distritos comerciais, como Zhongguancun, e a inauguração de mais 1 milhão de metros quadrados de novas áreas. Com isso, Pequim continua a expandir sua oferta de consumo, consolidando sua posição como um dos centros comerciais mais dinâmicos da China.