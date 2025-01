Primeiro drone eVTOL movido a hidrogênio líquido realiza voo teste na China

O primeiro drone eVTOL (aeronave elétrica de decolagem e pouso vertical) da China movido a hidrogênio líquido em escala de tonelada completou com sucesso seu voo de teste na cidade de Baoji, na província de Shaanxi, no noroeste do país. O feito representa um avanço significativo para a comercialização do hidrogênio líquido e o desenvolvimento da economia de baixa altitude, segundo informou o perfil oficial da província de Shaanxi nas redes sociais nesta segunda-feira, 13.

Parceria e capacidades do eVTOL

A aeronave foi desenvolvida por meio de uma parceria entre diversas empresas, incluindo Shaanxi Tongchen Heguang Cryogenic Technology Co. Ltd., Dreamfly Technology Co. Ltd. e Qing Power Technology Co. Ltd. Abastecida com **hidrogênio líquido**, a eVTOL é capaz de voar continuamente por quatro a cinco horas, percorrendo entre 800 e 1.000 quilômetros a uma velocidade média de 240 km/h, conforme informou a Shaanxi Tongchen Heguang Cryogenic Technology, responsável pelo fornecimento do hidrogênio líquido utilizado no teste.

Li Yongxin, engenheiro-chefe da Shaanxi Tongchen Heguang Cryogenic Technology, destacou ao jornal chinês Global Times que o hidrogênio líquido apresenta vantagens expressivas em comparação com combustíveis tradicionais e baterias de lítio. Além de ser uma fonte de energia limpa e livre de poluição, as células de combustível de hidrogênio operam de forma eficiente em ambientes de baixíssimas temperaturas, enquanto as baterias de lítio sofrem grandes perdas de energia nessas condições.

Potencial do hidrogênio líquido

Segundo Li, a autonomia da aeronave movida a hidrogênio também supera amplamente a das versões alimentadas por baterias convencionais. O voo de teste demonstrou o potencial prático do uso do **hidrogênio líquido**, abrindo caminho para a adoção em larga escala dessa nova fonte de energia.

Li ressaltou que drones eVTOL movidos a hidrogênio líquido têm amplas perspectivas de aplicação, incluindo:

Combate a incêndios;

Transporte de cargas;

Agricultura, como irrigação, semeadura e colheita de frutas.

Economia de baixa altitude em ascensão

A economia de baixa altitude da China está se expandindo rapidamente. A Administração de Aviação Civil da China estima que o mercado de baixa altitude do país salte de 500 bilhões de yuans (US$ 68,19 bilhões) em 2023 para 1,5 trilhão de yuans em 2025. Segundo a agência de notícias Xinhua, esse valor pode atingir 3,5 trilhões de yuans até 2035, impulsionando a inovação e a adoção de tecnologias como o **hidrogênio líquido** no setor aéreo.

Li Yongxin reforçou que a autonomia e eficiência energética do eVTOL movido a hidrogênio líquido colocam a tecnologia em posição de destaque, alinhando-se às metas globais de sustentabilidade.