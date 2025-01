"Adeus ao meu espião chinês": entenda a possível última trend do TikTok nos EUA

Usuários do TikTok estão se despedindo da rede social em meio ao seu possível banimento nos Estados Unidos com uma trend em que dão adeus ao seu “espião chinês pessoal”. Em vídeos, os usuários brincam com as preocupações de segurança levantadas pelo governo estadunidense.

Alguns agradecem ao “espião” por abastecê-los com conteúdo de entretenimento, enquanto outros dizem que preferem compartilhar seus dados com o governo chinês do que mudar para o reels do Instagram ou o YouTube Shorts.

Autoridades dos Estados Unidos acusam TikTok de enviar dados da população estadunidense para o governo chinês. Agora, o banimento da rede é iminente, já que a Suprema Corte está prestes a tomar uma decisão que pode proibir o TikTok ou forçar a ByteDance, dona da plataforma, a se desfazer dele até 19 de janeiro.

Em um post com mais de 1,5 milhão de likes, aparece uma cena emocionante de Round 6 com a legenda: “Eu dizendo adeus ao meu espião chinês no dia 19 (ele aperfeiçoou meu algoritmo)”.

Outro usuário responde aos demais brincando ser o “espião chinês” e diz: “Foi uma honra espiar vocês nos últimos anos. Eu desejo que vocês tenham uma ótima vida no futuro. Laura, da Califória, você não deveria beber muita Coca-Cola. Faz mal para sua saúde”.

