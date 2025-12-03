Tecnologia

WhatsApp Web passa por instabilidade nesta quarta-feira

Usuários relatam que aparece a mensagem de que 'ocorreu um erro inesperado' ao tentar abrir o serviço no navegador

(Kirill KUDRYAVTSEV/Getty Images)

Redação Exame

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 11h20.

Última atualização em 3 de dezembro de 2025 às 11h20.

Usuários do WhatsApp Web relataram instabilidade do serviço nesta quarta-feira, 3, pela manhã.

No site DownDetector, que monitora instabilidades em sites, o número de reclamações sobre o serviço da Meta começou a subir a partir das 9h.

Ao tentar acessar a plataforma no navegador, os usuários recebem a mensagem de que "ocorreu um erro inesperado". Não é possível visualizar a lista de conversas e nem abrir as mensagens.

