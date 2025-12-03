WhatsApp Web passa por instabilidade nesta quarta-feira

Usuários do WhatsApp Web relataram instabilidade do serviço nesta quarta-feira, 3, pela manhã.

No site DownDetector, que monitora instabilidades em sites, o número de reclamações sobre o serviço da Meta começou a subir a partir das 9h.

Ao tentar acessar a plataforma no navegador, os usuários recebem a mensagem de que "ocorreu um erro inesperado". Não é possível visualizar a lista de conversas e nem abrir as mensagens.