WhatsApp terá status mais parecido com Instagram; veja mudanças

Se antes os status do WhatsApp já funcionavam de forma muito parecida com os stories do Instagram, agora as semelhanças são ainda maiores. O aplicativo de mensagens acaba de anunciar novas ferramentas que possibilitam incluir, além das fotos e vídeos, textos e GIFs nos compartilhamentos. As atualizações ainda estão sendo implementadas e estarão disponíveis a todos os usuários nas próximas semanas.

Assim como na rede vizinha, o status desaparece em um dia. Com as mudanças, você também passa a poder enviar imagens apenas para alguns usuários. É possível atualizar as configurações de privacidade para escolher quem pode visualizar cada status adicionado. Sua seleção de público mais recente é usada como padrão para as próximas publicações.

A empresa também está implementando a possibilidade de compartilhar mensagens de voz no status e adicionar reações ao status, com emojis. Outra novidade é que cada status deve aparecer com um círculo em volta da foto de perfil do usuário sempre que essa pessoa compartilhar alguma atualização, assim como já acontece no Instagram.

Por fim, quando você publicar um link no status do WhatsApp, verá uma prévia visual do conteúdo, assim como já ocorre nas mensagens privadas.