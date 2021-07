WhatsApp libera testes para usar app em até quatro dispositivos

Após meses de rumores, o WhatsApp liberou para mais pessoas o teste do uso do aplicativo em até quatro dispositivos ao mesmo tempo. Hoje, só é possível usar o app em um celular e pareá-lo com um computador enquanto ele estiver por perto. A novidade pode deixar o WhatsApp mais semelhante ao Telegram, que pode ser usado em vários aparelhos diferentes, assim como acontece, também, com o Facebook Messenger.

Os ensaios estão liberados para quem utiliza as versões de teste do WhatsApp para smartphones Android e para iPhones.

A novidade foi reportada, inicialmente, pelo site WABetaInfo, conhecido por avaliar versões preliminares do aplicativo de mensagens.

Para usar o login múltiplo do WhatsApp, basta acessar a opção "aparelhos conectados" no menu do aplicativo e apontar a câmera para o QR code que aparece na página de login no WhatsApp Web ou no programa do app para computadores. Atualmente, o acesso simultâneo só acontece em mais dois aparelhos além do smartphone: PCs e tablets.

Outra função que está em testes, mas com um grupo mais restrito de usuários, é o envio de mensagens que desaparecem após um determinado período de tempo, como acontece hoje no Snapchat e também no Instagram Direct.