WhatsApp deixa de funcionar em iPhones antigos a partir desta segunda-feira, 5

O WhatsApp deixa de funcionar em iPhones com versões antigas do sistema iOS nesta segunda-feira, 5.

A mudança afeta diretamente usuários que ainda utilizam dispositivos sem suporte para o iOS 15.1.

A partir de agora, o aplicativo será compatível somente com aparelhos que utilizem a versão 15.1 do iOS ou superior. Essa atualização nos requisitos de sistema faz parte da estratégia da Meta para manter a segurança e o desempenho do aplicativo em padrões mais atuais.

Quem utiliza modelos de iPhone que pararam nas versões 13 ou 14 do iOS já não conseguirá mais acessar o app. A recomendação é verificar se há atualização disponível nas configurações do celular ou, em último caso, considerar a migração para um modelo mais recente.

Para checar a versão do sistema no iPhone, o usuário deve acessar o caminho Ajustes > Geral > Sobre. Se for possível, a atualização poderá ser feita em Ajustes > Geral > Atualização de Software. Caso contrário, será necessário realizar a transferência da conta para outro dispositivo.

Como verificar a versão?

Quando um dispositivo deixa de atender aos requisitos do WhatsApp, os usuários são notificados com antecedência.

Caso não seja possível atualizar o sistema operacional, a troca do aparelho pode ser a única alternativa. É fundamental que os usuários realizem backup de suas conversas e dados importantes para evitar a perda de informações.

Veja a seguir os procedimentos para diferentes dispositivos:

No iOS : acesse "Ajustes", depois "Geral" e, por fim, clique em "Sobre".

: acesse "Ajustes", depois "Geral" e, por fim, clique em "Sobre". No Android: abra "Configurações", selecione "Sobre o dispositivo" e busque por "Versão do Android".

Em quais smartphones Android o WhatsApp está disponível?

O WhatsApp é compatível com vários dispositivos com sistema operacional Android. Eles incluem:

Dispositivos com sistema operacional Android 5.0 ou posterior.

Dispositivos com sistema operacional Android que podem receber mensagens SMS ou ligações.

Em quais iPhones o WhatsApp está disponível?

O WhatsApp é compatível com vários dispositivos com sistema operacional iOS. Eles incluem: