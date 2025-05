Do sonho de Steve Jobs ao iPhone dobrável: Apple prepara virada até 2027

Há 18 anos, quando Steve Jobs lançava o primeiro smartphone da Apple, ele não imaginava como o aparelho mudaria ao longo dos anos. O iPhone, que começou com o objetivo de ser um celular de fácil uso com apenas uma mão, ganhou contornos diferentes após a morte de seu fundador, em 2011.

Desde então, ele já virou azul, roxo, amarelo, ganhou uma versão de plástico, de vidro, duas câmeras, quatro câmeras, e outras novas atualizações que alteraram sua interface inicial.

Agora, em 2025, a empresa pode lançar um novo dispositivo ultrafino com estreia marcada para este outono no hemisfério norte, um modelo dobrável para 2026 e um aparelho com tela totalmente sem bordas previsto para 2027, segundo o site The Information.

Enquanto isso, o iPhone 17 Pro Max — previsto para representar o topo da linha — deve ser responsável por cerca de 40% da produção em 2026. Já os modelos iPhone 17 Pro e o iPhone 17 padrão devem dividir igualmente os outros 50%, com cada um respondendo por aproximadamente 25% das unidades fabricadas.

A empresa também estuda um novo cronograma de lançamentos. De acordo com fontes com conhecimento dos planos ouvidas pelo The Information, os modelos mais avançados devem chegar ao mercado no outono de 2026, enquanto as versões mais acessíveis só devem ser lançadas na primavera de 2027.

A estratégia representa uma mudança no ciclo tradicional da Apple, e pode ser uma forma de equilibrar margens de lucro com a produção de tecnologias emergentes como displays edge-to-edge e dobráveis.

Transformações em design e desafios na produção

As inovações planejadas indicam que a Apple pretende diversificar ainda mais sua linha premium, acompanhando tendências adotadas por concorrentes no setor de smartphones — como Samsung e Huawei — que já lançaram dispositivos com telas dobráveis. No entanto, especialistas alertam para o alto custo de fabricação e complexidade logística desses novos formatos.

A versão dobrável da Apple, por exemplo, deverá contar com uma tela de cerca de 8 polegadas quando aberta, e utilizará uma engenharia interna própria para garantir a durabilidade do display.

Os rumores sobre um celular dobrável não são novos. Em 2020, a Apple registrou uma patente que previa um dispositivo "dobrável com uma parte de display exposta" mesmo quando o celular está dobrado. "Quando desdobrado, a tela do dispositivo fica plana, mas, quando fechado, uma parte fica proeminente para continuar a ser vista pelo usuário. Essa parte vai mostrar notificações e outros conteúdos mesmo com o celular fechado", diz a publicação. Entre as opções de display estão as mensagens de texto, e-mail, calendário, alarmes, status da bateria e força do sinal de WiFi.

O modelo com tela de ponta a ponta, previsto para 2027, por sua vez, visa eliminar as molduras e possíveis recortes para câmera, o que exigirá avanços significativos em sensores embutidos sob a tela.