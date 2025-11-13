Valve anunica novo videogame Steam Machine

A Valve, empresa detentora da Steam, o marketplace de jogos para PC mais bem-sucedida do mercado, e criadora de franquias como Half-Life e Portal, está preparando sua reestreia no mercado de consoles.

Segundo relatos de jornalistas de portais especializados, apresentados ao novo produto, trata-se de um videogame em formato de cubo, com aproximadamente 15 cm, e que a Valve espera que represente o futuro do setor.

O projeto, ainda sem nome e em estágio de protótipo, é uma nova tentativa da empresa de retomar um espaço no mercado que fracassou em ocupar há uma década.

Em 2013, a Valve apresentou ao público o que chamou, na época, de Steam Machine, um sistema que prometia unir o ecossistema da loja digital Steam com a flexibilidade de um computador pessoal.

O plano parecia ousado: criar uma plataforma que permitisse aos jogadores acessar jogos de PC diretamente da sala de estar, competindo com consoles estabelecidos como o Xbox, da Microsoft, e o PlayStation, da Sony.

No entanto, o Steam Machine foi lançado em 2015 com uma série de limitações técnicas, entre elas o uso do sistema operacional Linux, que contava com uma base de usuários pequena e uma biblioteca de jogos ainda menor.

Apesar da expectativa gerada, os Steam Machines fracassaram comercialmente e foram considerados um dos maiores fiascos da década na indústria de tecnologia. Com o novo protótipo, a Valve tenta evitar os mesmos erros. Por ora, a empresa não revelou detalhes sobre o sistema operacional, especificações técnicas nem uma possível data de lançamento.

A tentativa de reposicionar-se no mercado de hardware vem em um momento em que a Valve também busca diversificar sua atuação. Além de manter a Steam como uma das maiores plataformas de jogos para PC do mundo, a empresa investiu nos últimos anos em dispositivos como o Steam Deck, seu portátil que concorre com o Nintendo Switch e que teve recepção moderadamente positiva.

Analistas do setor apontam que o histórico da Valve em hardware continua instável, alternando entre inovação e execução falha. A empresa, fundada em 1996, é amplamente reconhecida por seus jogos e por ter transformado o mercado digital com a Steam, mas enfrenta dificuldades quando tenta se firmar em categorias fora do software.