United aposenta 'modo avião' com teste de Wi-Fi da Starlink usando avião da Embraer

No fim de março, a United Airlines recebeu uma autorização da Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA) para implementar o sistema de Wi-Fi da Starlink, empresa de internet via satélite em sua frota e, na última quinta-feira, 8, a companhia realizou um voo teste.

O voo teste, feito em um Embraer E-175 equipado com Wi-Fi da empresa aeroespacial de Elon Musk, decolou e pousou no aeroporto O’Hare, em Chicago, em um trajeto de cerca de 90 minutos.

Nesse período, a internet alcançou velocidades médias de download de 128 megabits por segundo, enquanto os uploads ficaram em média em 23,9 Mbps. A qualidade da imagem foi apontada como "excelente", com destaque para latência baixa e sem interrupções.

Segundo o site The Verge, com a internet da Starlink, foi possível checar as redes sociais por alguns minutos, assistir a uma série, acompanhar um jogo ao vivo e até fazer uma videochamada. Entretanto, a United desaprova o uso de chamadas, reforçando que o uso de fones será obrigatório.

Para acessar o Wi-Fi, é necessário se cadastrar gratuitamente no programa MileagePlus da United. Para se conectar, é preciso concordar com algumas regras e, depois de aceitar os termos, é possível fazer login na conta e acessar o Wi-Fi.

Por enquanto, o serviço é gratuito e sem limite de dispositivos conectados. Com esse movimento, a United assume uma abordagem diferente dos pares, que cobram tarifas com preços que variam entre US$ 8 por voo doméstico até US$ 600 por planos anuais.

“Estamos levando o Wi-Fi da sua sala de estar para os céus — seja para streaming, jogos, compras ou trabalho”, disse avid Kinzelman, diretor de experiência do cliente da United.

O primeiro voo comercial com a nova tecnologia está previsto para esta quinta-feira, 15, inicialmente na rota entre Chicago e Detroit. A United planeja instalar o Wi-Fi via satélite em todos os seus 1.026 aviões, começando pelos jatos regionais de duas cabines.