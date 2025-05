Perplexity deve alcançar avaliação de US$ 14 bilhões em nova rodada de investimentos

A startup Perplexity está em conversas avançadas para uma nova rodada de financiamento que pode elevar sua avaliação para impressionantes US$ 14 bilhões, mais de 50% acima do valor de novembro de 2024, segundo o Wall Street Journal.

A Accel, uma renomada firma de capital de risco, deve liderar a rodada, que pode somar US$ 500 milhões.

Ainda de acordo com o WSJ, o novo financiamento é um reflexo do crescente interesse dos investidores por empresas de inteligência artificial generativa, um segmento que desafia a posição dominante do Google no mercado de buscas.

Com sede em São Francisco, a empresa oferece uma ferramenta de busca impulsionada por IA, que proporciona respostas resumidas a partir de informações coletadas da web. Em vez de exibir os tradicionais links azuis do Google, a Perplexity apresenta respostas em formato de frases, incluindo links para as fontes originais de onde as informações foram retiradas.

A startup recentemente atraiu a atenção da Apple, após o executivo Eddie Cue afirmar que, pela primeira vez em mais de 20 anos, houve uma queda no tráfego de buscas do Google no navegador Safari. Cue atribuiu essa redução ao aumento no uso de serviços de IA generativa, como o ChatGPT e a própria Perplexity, o que levou a uma queda de mais de 7% no valor das ações do Google.

No entanto, a Perplexity enfrenta desafios legais e uma crescente concorrência. A empresa tem sido acusada de usar conteúdo de publicações como The Wall Street Journal e New York Times sem a devida permissão, resultando em ações judiciais contra a startup.

A Perplexity, segundo o jornal, também está preparando o lançamento de seu próprio navegador, o Comet, com o objetivo de competir com gigantes como Google Chrome e o Safari da Apple.