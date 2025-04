Usuários com planos gratuitos da OpenAI agora poderão gerar imagens com ChatGPT

A OpenAI disponibilizou sua ferramenta de geração de imagens do ChatGPT para todos os usuários, anunciou o CEO da empresa, Sam Altman, em uma publicação no X (antigo Twitter). Até então, o recurso estava disponível para usuários com assinatura paga.

Em outro post na rede social publicado na semana passada, Altman havia dito que a ferramenta teria um limite de três imagens por dia para usuários gratuitos. Ele também havia mencionado que os “GPUs estão derretendo” diante da demanda dos usuários para geração de imagens, o que resultou em um limite temporário para esses comandos quando o serviço era apenas para assinantes.

O ChatGPT tem sido amplamente usado para gerar imagens com o mesmo estilo do Studio Ghibli, em uma onda que teve início na semana passada. Mas o sistema passou a bloquear pedidos que copiem o estilo de artistas ainda vivos. A companhia disse estar adotando uma abordagem conservadora para evitar problemas com direitos autorais.

Enquanto isso, a OpenAI anunciou nesta segunda-feira, 31, uma captação recorde de recursos de US$ 40 bilhões, o que elevou sua avaliação de mercado para US$ 300 bilhões. Isso sinaliza o apetite por investir em IA generativa. A rodada de financiamento foi liderada pelo SoftBank.