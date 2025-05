É o fim do motorista da Uber? CEO diz que '99% dos humanos não conseguem competir' com robotáxis

Os robotáxis estão mais perto do que nunca. A empresa de mobilidade urbana Uber e a Waymo, de desenvolvimento de carros autônomos, se juntaram para a primeira operação de veículos autônomos pelo app da Uber em Austin, nos Estados Unidos. Os resultados foram extremamente positivos para ambas as companhias.

Com cerca de 100 carros da Waymo, os robotáxis já superam em número de viagens mais de 99% dos motoristas humanos da cidade, segundo o CEO da Uber, Dara Khosrowshahi. "Esses veículos são agora mais movimentados que a grande maioria dos motoristas em termos de viagens completadas por dia", afirmou.

Khosrowshahi revelou planos de expandir a frota de Waymo em Austin para "centenas" de veículos nos próximos meses, e a cidade será uma das primeiras a receber a expansão da tecnologia. Há uma previsão de que robotáxis devem chegar a Atlanta ainda em 2025.

Motoristas humanos serão substituídos?

Khosrowshahi já alertou que, dentro de 10 a 20 anos, motoristas humanos terão cada vez mais espaço tomado pelos veículos autônomos. Ele defende que as máquinas, treinadas com dados de milhões de pessoas, "dirigirão melhor do que qualquer ser humano", com a vantagem de não se distrair.

A previsão de um futuro com "rede híbrida" de motoristas humanos e robôs já está em andamento, e a transição deve ser gradual, com rotas mais simples sendo dominadas por veículos autônomos, como já acontece em Las Vegas.

Apesar de um desempenho abaixo das expectativas no primeiro trimestre de 2025, com receita de US$ 42,8 bilhões, a Uber segue otimista em relação ao futuro. Khosrowshahi considera os carros autônomos como a "maior oportunidade futura" da empresa, e a expansão de sua frota de veículos autônomos é central para seus próximos passos.

