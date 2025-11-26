MGITECH quer faturar R$ 120 milhões após aporte e chegada de novos sócios

A MGITECH, empresa especializada em outsourcing de tecnologia e distribuição de equipamentos robustos, vive um novo ciclo de expansão. O movimento ocorre num momento em que o mercado de tecnologia corporativa exige maior eficiência, integração de soluções e preparo para o avanço da inteligência artificial.

Com mais de 34 anos de operação, a empresa concluiu uma rodada estratégica de investimentos que avaliou o grupo em 100 milhões de reais. A transação marca a entrada de dois novos sócios: o Grupo AV Capital, banco digital e ecossistema financeiro liderado por Thiago Lara, e Ricardo Wagner, ex-diretor da Microsoft.

A nova composição societária inaugura uma fase voltada à consolidação da MGITECH como um grupo de tecnologia completo, com estrutura de governança fortalecida e visão de longo prazo.

“Toda empresa vive de ciclos. Esse é o momento de um novo passo, que exige investimento, estrutura financeira e uma nova base de governança. A entrada dos novos sócios dá à MGITECH a sustentação que precisamos para crescer de forma estruturada e com visão de longo prazo”, afirma Fabio Taborda Marques, CEO da companhia.

História e evolução

O aporte combina capital e experiência. O grupo liderado por Thiago Lara traz robustez financeira e capacidade de estruturar novas rodadas de captação e aquisições futuras. Já Ricardo Wagner agrega conhecimento em inteligência artificial, transformação digital e inovação.

“A experiência dele em inteligência artificial e transformação digital vai enriquecer nosso portfólio e ampliar nossa capacidade de criar soluções que antecipem as necessidades dos clientes”, destaca Fabio Taborda.

A MGITECH nasceu como fornecedora de equipamentos e serviços de tecnologia. Nos anos 1990, foi uma das primeiras a adaptar dispositivos móveis da HP, usados originalmente como calculadoras, para funcionarem como terminais de vendas.

“Foi um ciclo inovador. A gente vendia esses equipamentos para equipes de campo, como os vendedores da Antártica, que passaram a enviar pedidos eletronicamente, sem precisar voltar à matriz”, relembra Fábio.

Com o avanço dos smartphones e o surgimento de novas demandas tecnológicas, a empresa passou a oferecer soluções completas de TI, incluindo locação de equipamentos e outsourcing de serviços. “Hoje atendemos tanto equipes de campo quanto áreas administrativas, com soluções que unem equipamentos, software e conectividade”, diz o CEO.

Estrutura e crescimento

A MGITECH atua em duas frentes principais:

Distribuição de equipamentos robustos, como tablets, smartphones, smartglass e coletores de dados resistentes a quedas, água e variações extremas de temperatura, voltados a setores como utilities, portos e manufatura;

Outsourcing de TI, associado ao desenvolvimento de soluções inteligentes, com destaque para a plataforma MyIN, que monitora o uso e o desempenho de ativos e oferece análises comparativas de mercado.

Entre os clientes estão empresas como JBS, 3 Corações, Crefisa, Neoenergia, Guarda Civil Metropolitana de São Paulo e Nestlé.

Nos últimos anos, a companhia manteve crescimento médio anual de 30% e deve encerrar 2025 com faturamento entre 115 e 120 milhões de reais.

“A expectativa é continuar crescendo acima de 30% ao ano, podendo chegar a 40% ou 50% dependendo das aquisições e novas frentes de negócio”, afirma.

Segundo o executivo, a MGITECH já possuía uma base operacional sólida e estrutura de gestão adequada ao porte da empresa.

“Mesmo com o tamanho atual, temos processos e sistemas de governança equiparados a companhias maiores. O que faltava agora era a sociedade certa para acelerar esse crescimento”, afirma.

O novo ciclo também inclui a possibilidade de investir em outras empresas que possam complementar o portfólio e gerar sinergias.

“O Grupo AV entra com experiência em governança financeira, estruturação de captações e acesso a novas fontes de crédito. Já o Ricardo contribui com sua vivência em tecnologia e com um olhar estratégico para o uso de IA nas nossas soluções”, diz o CEO.

A meta da MGITECH é ampliar sua atuação no mercado de tecnologia corporativa e consolidar-se como referência nacional em soluções integradas de hardware, software e serviços.

“A base está pronta. O que vem agora é um ciclo de expansão que une capital estruturado, inovação contínua e aquisições estratégicas”, afirma Fábio Taborda.