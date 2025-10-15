Uber e 99 passam por instabilidades nesta quarta-feira, 15

Os aplicativos da Uber e da 99 passavam por instabilidades nesta quarta-feira, 15. Segundo relatos do DownDetector, o principal problema era a falta de sistema em ambos os apps.

Nas redes sociais, usuários afirmam que a falha está acontecendo nacionalmente. Muitos clientes relataram dificuldades para acessar os serviços, com problemas recorrentes em diferentes dispositivos.

O aplicativo do 99 apresenta um erro de "serviço não ligado", o que impede os motoristas de aceitar corridas, enquanto a Uber está demorando para carregar as corridas.

Em meio às falhas, houve um aumento nas queixas nas redes sociais, com alguns motoristas e passageiros compartilhando frustração pela interrupção dos serviços.

Até o momento, tanto a Uber quanto a 99 não divulgaram informações detalhadas sobre a causa da falha, mas os usuários continuam aguardando normalização.