Uber e Ifood se unem e oferecem até R$ 500 para motoristas em meio à 'guerra' contra a 99

A Uber e o iFood anunciaram uma parceria que oferece até R$ 500 em bônus para entregadores cadastrados em ambas as plataformas.

Válida por quatro semanas nas cidades onde a parceria está ativa, a promoção surge em meio ao acirramento da competição no mercado de delivery, especialmente após o retorno da 99Food ao setor.

A iniciativa foi testada primeiro em Ribeirão Preto, no início de outubro, e depois expandida para Belo Horizonte, Piracicaba e Sorocaba.

Como funciona o bônus?

Para receber a bonificação, um entregador precisa estar cadastrado nas categorias moto, flash e entregas nos dois aplicativos.

O pagamento do bônus ocorre após o cumprimento de desafios específicos, que consistem em realizar um número determinado de viagens na Uber e entregas no iFood durante o período da promoção.

A parceria entre as empresas, no entanto, vai além dos bônus. Desde o segundo semestre de 2025, após um anúncio feito em maio, os usuários do iFood podem solicitar corridas da Uber diretamente pelo app.

Da mesma forma, os clientes da Uber têm acesso a serviços de entrega de comida, mercado e farmácia em uma aba específica do aplicativo de transporte.

99Food volta e oferece R$ 250 por dia

O retorno da 99Food ao mercado de delivery tem agitado a disputa no setor. Após deixar o segmento em 2020, a empresa retomou as atividades e, desde terça-feira, 14, começou a operar no Rio de Janeiro e em sete cidades da Baixada Fluminense.

Em seu retorno, a empresa tem apostando com um investimento agressivo, oferecendo R$ 250 por dia para motociclistas que completarem 20 viagens pelo app, sendo pelo menos cinco no delivery.

Vale destacar que no Rio de Janeiro a companhia também opera serviços de mototáxi.

Além disso, a 99Food apresentou duas opções de parceria para os restaurantes:

Custo zero - desde que os preços no delivery sejam iguais aos do restaurante físico;

- desde que os preços no delivery sejam iguais aos do restaurante físico; Taxas reduzidas - permitindo que os estabelecimentos pratiquem preços diferenciados conforme sua estratégia comercial.

Bilhões em disputa

Os investimentos no mercado brasileiro têm sido expressivos. A 99Food anunciou R$ 350 milhões para o delivery, dentro de um pacote total de R$ 2 bilhões para o Brasil.

Esse valor dobrou após uma reunião com o presidente Lula em setembro, quando o investimento inicial era de R$ 1 bilhão.

O iFood, por sua vez, também tem mostrado força nos investimentos. A empresa anunciou R$ 17 bilhões para 2026, com uma meta ambiciosa — alcançar 1 bilhão de pedidos anuais nos próximos três anos.

A companhia tem adotado outras estratégias para atrair entregadores. Entre elas, um programa de aluguel de motos em parceria com a Mottu e a oferta de um chip de celular por R$ 25 para os trabalhadores da plataforma.

Vale ressaltar que, apesar dos investimentos bilionários, a regulamentação trabalhista dos entregadores continua sendo um desafio não resolvido no Brasil e no mundo, afetando todas as plataformas de delivery.