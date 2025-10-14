Motoristas da Uber serão afetados: veja quais carros saem da plataforma em janeiro

A Uber anunciou uma série de mudanças em sua plataforma, com foco nas categorias Comfort e Black, que entrarão em vigor a partir de janeiro de 2026.

O objetivo, segundo a empresa, é melhorar a experiência tanto para motoristas quanto para passageiros, além de atualizar a frota para atender melhor à demanda crescente por veículos premium.

A novidade gerou algumas polêmicas, especialmente com a exclusão de novos modelos como o Citroën Basalt e o Renault Kardian, que não serão mais aceitos nas categorias mais exclusivas da plataforma.

O que muda na categoria Uber Black?

Na Uber Black, um dos principais serviços premium da empresa, as mudanças incluem uma atualização nas exigências quanto ao ano mínimo de fabricação dos veículos.

Modelos como o Volkswagen Virtus só serão aceitos se forem de 2026 ou mais recentes, enquanto o Renault Duster e o Volkswagen Nivus precisam ser de 2023 ou mais recentes.

Além disso, o Renault Kardian, o Citroën Basalt e o Peugeot E-2008, entre outros, serão descontinuados da lista de carros aceitos, independentemente do ano de fabricação.

Outro detalhe importante é que todos os veículos da categoria Uber Black devem ser preto, chumbo, prata, cinza, azul-marinho, marrom ou branco, possuir quatro portas, ar-condicionado e no mínimo quatro lugares. Para que um motorista se qualifique para essa categoria, ele precisa ter realizado mais de 100 viagens em outras categorias, com uma média de avaliações mínimas de 4,85.

O que muda na categoria Uber Comfort?

As mudanças na Uber Comfort também trazem ajustes nos modelos aceitos e ano mínimo de fabricação.

Veículos como o Renault Logan, Chevrolet Cobalt, Chevrolet Prisma, Volkswagen Voyage, e Toyota Etios Sedan só serão aceitos se forem de 2019 ou mais recentes, dependendo da cidade. A principal novidade é que, a partir de julho de 2026, o Renault Logan será excluído da lista de carros aceitos para essa categoria, independentemente do ano de fabricação.

Assim como na categoria Uber Black, os carros do Uber Comfort devem ter quatro portas, ar-condicionado e no mínimo cinco lugares. Para os motoristas, também é necessário ter uma avaliação mínima de 4,85, com mais de 100 viagens realizadas na plataforma.

Impacto nas mudanças para os motoristas

Essas mudanças não afetam diretamente a categoria UberX, mas é importante que motoristas verifiquem as regulamentações locais, especialmente nas cidades que limitam o ano de fabricação dos veículos. A empresa sugere que motoristas consultem o site da Uber para confirmar os critérios de aceitação específicos para cada cidade.

Essas atualizações têm como objetivo aprimorar a experiência de viagem premium, com base em pesquisas feitas com os usuários e análises do mercado automotivo, focando principalmente em aspectos como espaço interno e modelo do veículo, ao invés de dar tanta ênfase ao porta-malas, como acontecia anteriormente.