Uber dá desconto para se vacinar contra covid-19. Veja como usar

Se depender da Uber, não ter como ir até os postos de vacinação não será desculpa para não se imunizar contra a covid-19. A empresa anunciou nesta sexta-feira, 12, que irá disponibilizar códigos de desconto, em parceria com governos estaduais, para que a população prioritária possa se deslocar até os pontos de vacinação.

Os códigos serão fornecidos de acordo com os cronogramas estabelecidos localmente e garante ida e volta. O desconto é de 30 reais para cada um dos trechos e válido somente para os lugares pré-cadastrados.

O voucher precisa ser incluído no app e será disponibilizado pelos parceiros da Uber. Até o momento, a empresa fechou parceria com a prefeitura de Belo Horizonte e com o governo de Pernambuco. Outras conversas estão em curso com capitais como Salvador, Rio de Janeiro, Porto Alegre, entre outras, de acordo com a empresa.

Parceria semelhante acontece com a Central Única das Favelas (Cufa), que garantirá descontos para que a população mais vulnerável possa também se deslocar aos pontos de vacina. Nesse caso, os vouchers têm um valor maior, com descontos de até 50 reais. "Neste momento, nossa parceria com eles é para identificar idosos que estejam nos grupos prioritários para que possamos oferecer as viagens", disse Claudia Woods, diretora-geral da Uber no Brasil.

A empresa pretende ainda ajudar na campanha de imunização: em parceria com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), a Uber enviará informações sobre vacinas para os 22 milhões de usuários cadastrados e também para o cerca de 1 milhão de motoristas. A ideia é enviar "pílulas de informação" e dicas providas pelo Conass.

As iniciativas fazem parte de um comprometimento global da empresa para assegurar 10 milhões de viagens gratuitas ou com desconto, a fim de garantir que mobilidade não seja uma barreira de acesso à vacinação.

Desde o início da pandemia, a Uber tomou medidas para a segurança dos usuários e motoristas, como exigência do uso de máscaras, melhoras práticas durante a viagem e fornecimento de viagens para profissionais de saúde atuando na linha de frente.