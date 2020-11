Uber começa a permitir pagamentos por PIX em seus aplicativos

A Uber agora aceita pagamentos feitos por PIX, sistema de pagamentos instantâneos anunciado pelo Banco Central – veja aqui o que muda com a chegada do PIX. A empresa do aplicativo de transporte anunciou nesta segunda-feira (16) que, em uma parceria com a startup Ebanx, incorporou que o novo método de pagamento à plataforma.

Com mais de 60 milhões de pessoas cadastradas no PIX, a nova plataforma de pagamentos do Banco Central promete mudar a forma como o dinheiro é transacionado. A principal novidade é a possibilidade de realizar transferências durante 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem a necessidade de cartões. O dinheiro é transferido de forma instantânea.

Para a Reuters, a Uber informou que o novo sistema pode atrair novos clientes para o serviço, principalmente aqueles que não utilizam cartões e nem pagamentos em dinheiro. A novidade chega de forma gradual e inicialmente apenas ao Eats, o serviço de entrega. Só depois deve chegar ao aplicativo de transporte de passageiros.

O PIX será incorporado ao Uber na carteira digital do aplicativo, a Uber Cash. Todo o processo foi desenhado pela Ebanx, que atua na facilitação de pagamentos digitais. Vale destacar que o Brasil é o segundo maior mercado para a Uber no mundo, sendo que São Paulo é a cidade com o maior número de viagens de passageiros no app.

Para usar o PIX no Uber Eats basta seguir os passos abaixo. Neste primeiro momento alguns usuários podem enfrentar erros técnicos do aplicativo para realizar a recarga. É importante que o usuário já tenha se cadastrado no PIX através de sua instituição bancária. Caso não saiba como fazer isso, veja o tutorial ao fim desta reportagem.

No aplicativo do Uber Eats, aperta o botão “Conta”;

Agora pressione “Forma de pagamento” e depois vá em “Adicionar saldo”;

Em “Compra Única”, selecione o PIX como forma de pagamento;

Preencha seus dados e na tela seguinte copie o código PIX;

Cole o código PIX no app bancário de sua preferência para terminar o processo;

Passo a passo para realizar o Pix

O Pix é uma operação que pode ser realizada a partir de conta corrente, conta poupança ou conta de pagamento pré-paga de qualquer instituição habilitada pelo Banco Central. Só pode ser acessada por meio de login e senha.

Para pagar ou transferir valores por meio do Pix, basta seguir os passos abaixo:

Acesse o aplicativo ou o site de internet banking de sua instituição financeira ou de pagamento

O Pix estará disponível na tela de login ou no menu principal

Defina se vai fazer um pagamento ou um recebimento

Inicie o pagamento optando por uma chave ou inserindo os dados manualmente

Pronto! O Pix terá sido realizado. Ao concluir uma transação no app, um comprovante é gerado tanto para o pagador quanto para o recebedor. É possível acessar o histórico de transações.

Atenção: Após a confirmação, a transação não pode ser cancelada: eventuais erros só serão solucionados em negociação com o recebedor.