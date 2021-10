Twitter frustra previsões de crescimento de usuários

O Twitter divulgou nesta terça-feira crescimento de usuários abaixo das expectativas de Wall Street, em meio à concorrência de aplicativos rivais como o TikTok pelo tempo das pessoas, enquanto a receita trimestral ficou dentro do esperado.

A plataforma tem trabalhado para adicionar recursos como salas de bate-papo de áudio para atrair usuários e também implementou melhorias em publicidade para atingir sua meta de dobrar a receita anual até 2023.

A receita de publicidade foi de 1,14 bilhão de dólares no terceiro trimestre, em linha com as estimativas de consenso.

O Twitter disse que os usuários ativos diários monetizáveis, seu termo para usuários que recebem anúncios, foi de 211 milhões no trimestre, um pouco abaixo das estimativas dos analistas, de 212,6 milhões, de acordo com dados IBES da Refinitiv.

A rede social aumentou seu número de usuários fora dos Estados Unidos em 5 milhões em relação ao trimestre anterior, mas sua base nos Estados Unidos ficou estável.

A empresa disse que viu um impacto "modesto" na receita de publicidade das mudanças de privacidade que a Apple implementou em dispositivos iOS, que impedem anunciantes de rastrear os usuários em seus dispositivos sem consentimento.

A receita total, que também inclui o dinheiro que o Twitter ganha com o licenciamento de dados, foi de 1,28 bilhão, também em linha com as projeções de Wall Street.

O Twitter disse que os custos de contratação e investimento em um novo data center neste ano continuarão no ano que vem, resultando em aumento de 20% nos custos totais para 2022.

A empresa prevê receita no quarto trimestre entre 1,5 bilhão e 1,6 bilhão de dólares.