Twitter testa botão de 'não gostei' em todo o mundo

Usuários do Twitter podem ter se surpreendido com uma nova opção em sua timeline recentemente. Isso porque a rede social expandiu seus testes do botão de "não gostei" (ou o famoso "dislike", como muitos conhecem) para o público global.

Os testes do botão de dislike estão disponíveis somente na versão web para alguns usuários, mas a empresa afirmou em nota que deve expandir o recurso para iOS e Android em breve.

A ferramenta é semelhante ao do Reddit, site no qual as publicações e comentários podem receber votos negativos ou positivos.

A contagem é pública e afeta quais conteúdos vão para o topo do site, enquanto os resultados do botão de "não gostei" do Twitter não são públicos para os usuários, mas estão sendo usados para destacar as respostas mais relevantes em tuítes.

“Esse experimento revelou que o voto negativo é a maneira mais usada para as pessoas sinalizarem conteúdo que não querem ver”, disse o Twitter em nota.

Atualmente, usuários têm as opções de silenciar e bloquear contas, além de marcar tuítes como spam, ofensivo ou irrelevante — o que acaba não sendo tão acessível quanto só clicar em um botão.

A conclusão da rede social do passarinho, por enquanto, é que o botão “melhora a qualidade das conversas no Twitter”, o que aumenta as expectativas de que o recurso pode um dia ser padrão na rede social.