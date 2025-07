TikTok cria alerta para pais sobre postagens de adolescentes na plataforma

O TikTok anunciou uma nova função voltada para o controle parental, que visa aumentar a transparência e segurança na plataforma, especialmente entre adolescentes.

Com a ferramenta chamada Sincronização Familiar, os pais serão notificados sempre que seus filhos publicarem vídeos, stories ou fotos, independentemente de suas contas serem públicas ou privadas.

Como funciona a Sincronização Familiar

Ao sincronizar suas contas com a dos filhos, os pais terão acesso a notificações sobre as postagens feitas pelos adolescentes, o que permite uma supervisão mais eficaz do conteúdo compartilhado.

Além disso, os responsáveis poderão verificar as configurações de privacidade escolhidas pelos jovens, como quem pode ver suas postagens, se o download dos vídeos está liberado e se a lista de seguidores é visível.

Objetivo da medida

A principal meta do TikTok com essa novidade é equilibrar o controle dos pais sobre o conteúdo compartilhado pelos filhos e, ao mesmo tempo, garantir que os adolescentes mantenham sua independência criativa na plataforma.

Essa funcionalidade, ativada por padrão para adolescentes entre 13 e 15 anos, visa facilitar o diálogo aberto entre pais e filhos sobre segurança digital e privacidade, sem impedir a liberdade dos jovens.

Como ativar a função

Para começar a receber as notificações, os pais precisam sincronizar suas contas com as de seus filhos. Para isso, basta acessar o menu de configurações do TikTok e realizar a ativação manual da função, caso já utilizem a Sincronização Familiar.

Controle parental adicional

Além das notificações de postagens, a ferramenta oferece mais opções de controle, como a possibilidade de bloquear perfis específicos e ajustar as permissões de interação dos adolescentes na plataforma.

Essas opções de controle visam reforçar a segurança online e permitir que os pais garantam uma experiência mais segura para os filhos dentro do TikTok.

[Grifar] A iniciativa do TikTok é uma resposta à crescente preocupação com a segurança digital dos adolescentes, permitindo maior transparência nas interações online e promovendo uma navegação mais consciente.