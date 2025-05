Threads lança ferramenta de transparência inspirada no Instagram

Na quinta-feira, 8, o Threads anunciou a chegada de um novo recurso à plataforma.

O chamado "Status da Conta" já está presente no Instagram e no Facebook, e permite que os usuários saibam o motivo pelo qual um post foi removido, rebaixado no feed ou se tiveram recursos bloqueados por violar as regras da rede.

Por outro lado, os usuários também poderão contestar decisões da moderação diretamente por essa seção.

Segundo o Threads, a ideia é dar mais controle aos usuários e tornar suas ações de moderação mais transparentes. Além disso, nova funcionalidade também mostrará recomendações para evitar futuras sanções.

O Status da Conta está sendo liberado aos poucos e pode ser acessado através das configurações, indo em "Conta" e depois em "Status da Conta".

O anúncio ocorre pouco depois do evento da IAB NewFronts, em Nova York, onde a Meta informou que está ampliando as suas ferramentas de publicidade.

Entre os destaques, está o início dos testes de anúncios em vídeo no Threads, que começam a ser testados com um número pequeno de marcas, e o formato Reels Trending Ads, que posiciona anunciantes ao lado dos vídeos curtos mais populares do Instagram.