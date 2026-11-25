(FILES) In this file photo taken on August 04, 2020, Prince, a member of the hacking group Red Hacker Alliance who refused to give his real name, uses his computer at their office in Dongguan, China's southern Guangdong province. - As the number of online devices surges and super-fast 5G connections roll out, record numbers of companies are offering up to seven-figure rewards to ethical hackers who can successfully attack their cybersecurity systems. (Photo by NICOLAS ASFOURI / AFP) (Photo by NICOLAS ASFOURI/AFP via Getty Images) (ICOLAS ASFOURI/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 25 de novembro de 2026 às 16h16.
O teclado tem mais de 273 mil buscas mensais no Google, volume que também inclui quem procura teclado musical. Na versão de computador, o ChatGPT divide a liderança das recomendações de Black Friday entre duas marcas: Logitech e Redragon.
O levantamento é da Ranqia, em estudo exclusivo para a EXAME com 185.699 respostas do ChatGPT 6 coletadas entre 24 de outubro e 23 de novembro. A Ranqia é uma deeptech brasileira com atuação global que desenvolve infraestrutura para que empresas, marcas e profissionais sejam descobertos, compreendidos e recomendados por assistentes de inteligência artificial como ChatGPT, Gemini, Claude, Grok e DeepSeek.
A Logitech aparece em 79% das respostas e costuma estar entre os dois primeiros nomes citados (posição média de 1,99). A Redragon, com 77,5%, está em empate técnico com ela. HyperX (71,2%), Razer (67,2%), Corsair (63%) e Keychron (61,8%) completam o grupo das marcas citadas em mais da metade das respostas.
O argumento mais repetido pela IA é o custo-benefício da Redragon, descrita como "melhor custo-benefício gamer" e com "grande variedade de teclados mecânicos". A Keychron aparece associada a até 10% de desconto e cashback de 6%.
As lojas especializadas ocupam quatro posições do top 10: Pichau (42,8%), KaBuM! (42,5%), Amazon (39,2%) e Terabyte (38%). Sites como Promobit e Buscapé também aparecem, lembrados pela comparação e pelo histórico de preços.
Formatos compactos (TKL, 75% ou 60%) liberam espaço na mesa para o mouse. Verifique também o layout ABNT2, com "ç", se você escreve muito em português.
O KaBuM! divulgou o cupom PERI10OFF, com 10% de desconto em periféricos selecionados, segundo levantamento do site Seletronic. Cupons costumam ter limite de uso e de valor, por isso vale aplicar antes de concluir a compra.
Se o objetivo é montar ou atualizar um setup, a EXAME mostrou como o ChatGPT indica fabricantes quando o consumidor pergunta onde comprar. Para não cair em promoções falsas, compare o preço com o histórico.
Qual o melhor teclado custo-benefício na Black Friday? O ChatGPT associa a Redragon ao melhor custo-benefício, especialmente entre teclados mecânicos.
Logitech ou Redragon? Estão em empate técnico. A Logitech é mais citada para trabalho; a Redragon, para jogos com orçamento menor.