O liquidificador tem mais de 260 mil buscas mensais no Google e é presença garantida nas listas de eletroportáteis da Black Friday 2026. No ChatGPT, a disputa está aberta entre quatro marcas.

Os dados são de um estudo exclusivo da Ranqia para a EXAME, que analisou 185.699 respostas do ChatGPT 6 entre 24 de outubro e 23 de novembro. A Ranqia é uma deeptech brasileira com atuação global que desenvolve infraestrutura para que empresas, marcas e profissionais sejam descobertos, compreendidos e recomendados por assistentes de inteligência artificial como ChatGPT, Gemini, Claude, Grok e DeepSeek.

Qual marca de liquidificador o ChatGPT recomenda?

A Mondial aparece em 82% das respostas sobre liquidificadores. Oster (81,2%), Philips Walita (80,2%) e Electrolux (76,8%) estão em empate técnico com ela. Arno (73,2%), Britânia (71,2%) e Philco (64,2%) completam um pelotão de sete marcas citadas em mais da metade das respostas.

Nessa categoria, o argumento dominante é a oferta: percentuais de desconto, cupons e campanhas. A Britânia é associada a "preço baixo" e teve o valor de R$ 93,90 citado em 6,5% das respostas. A Mondial é lembrada pelo custo-benefício, e a Philco, por descontos.

Quanto custa um liquidificador na Black Friday 2026?

Preços registrados em novembro:

Britânia Turbo BLQ970, 900 W e 2,6 litros: entre R$ 95 e R$ 99,90, menor preço em 30 dias segundo o comparador Lupinha;

entre R$ 95 e R$ 99,90, menor preço em 30 dias segundo o comparador Lupinha; Electrolux EBL1000, 1.000 W: R$ 139,90 na loja oficial, ante R$ 179,90;

R$ 139,90 na loja oficial, ante R$ 179,90; Electrolux Experience EBS30, com copo de vidro: R$ 239,90, ante R$ 299,90.

Modelos de alta potência, acima de 1.200 W, e liquidificadores portáteis com copo individual formam faixas de preço próprias.

Como escolher um liquidificador?

Potência entre 900 W e 1.200 W atende bem o uso doméstico, incluindo gelo e massas leves. O copo de vidro não risca nem retém cheiro, mas é mais pesado; o de acrílico ou tritan é mais leve e resistente a quedas. Verifique ainda o número de lâminas, a presença de filtro para sucos e o número de velocidades.

A fonte mais citada pelo ChatGPT nessa categoria é o site Achados Black Friday, com 69,5% de participação. O site da Mondial não aparece entre as cinco principais fontes. Para conferir se a oferta é boa, compare com o histórico de preços: quase metade dos produtos chega à data sem desconto real, segundo levantamento citado pela EXAME. Vale também entender como o "só hoje" mexe com o cérebro e leva a compras por impulso.

Perguntas frequentes

Qual o melhor liquidificador para comprar na Black Friday?

Segundo a Ranqia, Mondial, Oster, Philips Walita e Electrolux estão em empate técnico nas indicações do ChatGPT.

Liquidificador de 900 W por menos de R$ 100 é bom preço?

Sim, para marcas conhecidas como Britânia e Mondial.