Com mais de 258 mil buscas mensais no Google, o climatizador evaporativo aparece como alternativa mais barata ao ar-condicionado na Black Friday 2026. No ChatGPT, duas marcas dividem a liderança das recomendações: Midea e Ventisol.

O levantamento é da Ranqia, em estudo exclusivo para a EXAME com 185.699 respostas do ChatGPT 6 coletadas entre 24 de outubro e 23 de novembro. A Ranqia é uma deeptech brasileira com atuação global que desenvolve infraestrutura para que empresas, marcas e profissionais sejam descobertos, compreendidos e recomendados por assistentes de inteligência artificial como ChatGPT, Gemini, Claude, Grok e DeepSeek.

Qual marca de climatizador o ChatGPT recomenda?

A Midea aparece em 84,8% das respostas, e a Ventisol, em 84%. A diferença de 0,8 ponto percentual não as separa estatisticamente. A Ventisol, porém, costuma ser citada primeiro, com posição média de 1,64, contra 2,65 da Midea.

Philco (76,8%) e Britânia (75%) completam o grupo das marcas com mais de 50% de presença. WAP (48,5%), Elgin (46,8%) e EOS (22,5%) também estão no top 10.

A Ventisol é descrita como destaque em custo-benefício e pela variedade de reservatórios. A Midea aparece com parcelamento em até 12 vezes sem juros e preço citado de R$ 499.

Climatizador ou ar-condicionado: qual vale mais a pena?

O climatizador resfria o ar pela evaporação da água. Por isso, funciona bem em regiões de clima seco e em ambientes ventilados, mas perde eficiência em locais úmidos, como boa parte do litoral. Ele também aumenta a umidade do ar, o que pode ser positivo em cidades secas.

O consumo de energia é bem menor que o de um ar-condicionado, e não há custo de instalação. Em compensação, o resfriamento é mais suave, de poucos graus. Quem precisa baixar de fato a temperatura de um quarto fechado deve comparar com um ar-condicionado inverter de 9.000 BTUs, cujo preço-alvo na Black Friday fica abaixo de R$ 1.900.

O que avaliar antes de comprar um climatizador?

Vazão de ar (m³/h): quanto maior, mais área o aparelho atende;

quanto maior, mais área o aparelho atende; Capacidade do reservatório: tanques maiores exigem menos reabastecimento;

tanques maiores exigem menos reabastecimento; Funções extras: ionizador, controle remoto, timer e modo ventilação;

ionizador, controle remoto, timer e modo ventilação; Ruído: importante para uso no quarto.

A fonte mais citada pelo ChatGPT nessa categoria é o portal Leouve, com 80% de participação. Antes de comprar, compare preços em mais de uma loja: os marketplaces Mercado Livre (35%), Amazon (27,3%) e Shopee (16,5%) aparecem no ranking. A Shopee anunciou R$ 48 milhões em cupons para a Black Friday e o 11.11.

Perguntas frequentes

Qual o melhor climatizador na Black Friday?

Segundo a Ranqia, Midea e Ventisol estão em empate técnico nas indicações do ChatGPT.

Climatizador funciona em lugar úmido?

Funciona pouco. O aparelho é mais eficiente em clima seco e com o ambiente ventilado.