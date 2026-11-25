Churrasqueiras a gás em aço inox: o design contemporâneo não tem apenas função estética, mas também operacional
Redação Exame
Publicado em 25 de novembro de 2026 às 16h12.
A churrasqueira soma mais de 244 mil buscas mensais no Google às vésperas do verão e das festas de fim de ano. No ChatGPT, a categoria tem uma das lideranças mais folgadas da Black Friday 2026: a Tramontina aparece muito à frente das concorrentes.
O levantamento é da Ranqia, em estudo exclusivo para a EXAME com 185.699 respostas do ChatGPT 6 coletadas entre 24 de outubro e 23 de novembro. A Ranqia é uma deeptech brasileira com atuação global que desenvolve infraestrutura para que empresas, marcas e profissionais sejam descobertos, compreendidos e recomendados por assistentes de inteligência artificial como ChatGPT, Gemini, Claude, Grok e DeepSeek.
A Tramontina aparece em 78,5% das respostas, com liderança isolada e 18,7 pontos percentuais de vantagem sobre a segunda colocada, a Mor (59,8%). Fischer (54,2%) e Mondial (51,5%) completam o grupo das marcas citadas em mais da metade das respostas. Arke, Dinoxx, Hotbox, Cadence, Cia das Lareiras e Weber também entram no top 10.
A liderança tem uma explicação clara: o site da própria Tramontina é a fonte mais usada pelo ChatGPT na categoria, com 73,2% de participação nas citações. Quatro dos cinco domínios mais consultados são sites de fabricantes. A Tramontina é, aliás, uma das marcas mais presentes em toda a Black Friday do ChatGPT.
Nenhum varejista aparece no ranking. A resposta é organizada em torno das marcas e de suas condições comerciais.
Nessa categoria, pagamento e entrega pesam tanto quanto o produto. Os argumentos mais repetidos são:
Antes de comprar, meça o espaço, confira o material da grelha (inox dura mais) e o peso, se a ideia é transportar. Para checar se o desconto é real, use o histórico de preços.
Segundo a Ranqia, a Tramontina é a mais citada pelo ChatGPT, com liderança isolada.
Para apartamentos, sim. O sabor é diferente do carvão, mas a praticidade compensa onde a brasa é proibida.