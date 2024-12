Tech Trip do BTG Pactual leva missão com empreendedores brasileiros à China

Segunda maior economia do mundo, a China vive grandes desafios econômicos, mas apresenta um vigor tecnológico que lhe permite disputar o protagonismo global em indústrias como a de carros elétricos. Essa dualidade deve ganhar cada vez mais força e reforça a importância de conhecer o país de perto.

O contexto econômico norteou a incursão ao país da Tech Trip do banco BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME). Durante dez dias em novembro, um grupo de 30 investidores e empreendedores convidados pelo BTG visitou empresas, universidades e autoridades para conhecer em detalhes as oportunidades e os desafios chineses.

Foi a sétima viagem de um projeto de conexão internacional e conhecimento focado em tecnologia que começou em 2018 e já levou 150 pessoas para China e Israel. Ano que vem a Tech Trip irá mais uma vez à China e também a Arábia Saudita e Índia, dois países com relevância crescente na economia global.

Na China, o grupo visitou em novembro cinco cidades: Pequim, Xangai, Shenzhen, Hong Kong e Macau. E conheceu empresas como Tencent, Huawei, BYD, Alibaba, Gavekal e a Bolsa de Xangai. "O foco é ajudar o grupo a buscar inspiração e conhecimento, inclusive cultural", diz Márcio Luftglas, partner do BTG Pactual e um dos idealizadores da missão. João Scandiuzzi, Felipe Soares e Guilherme Salgueiro, também partners do BTG Pactual, completam o grupo de idealizadores da Tech Trip.

"Há a visão de que a China é um castelo de cartas baseado em crédito do governo. Ao chegar lá, as pessoas veem que o país tem desafios, mas se surpreendem com o quanto está evoluído. É um país que urbanisticamente impressiona", diz João Scandiuzzi. "Surpreende os visitantes como os chineses têm uma cultura pró-business".

Este contato direto com o mercado chinês faz parte de uma estratégia maior de internacionalização do próprio BTG Pactual. "Temos olhado cada vez mais globalmente, reforçando nosso posicionamento como um hub de investimento conectando a América Latina com o mundo", diz Felipe Soares.