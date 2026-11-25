Com mais de 420 mil buscas mensais no Google, o tablet está entre os eletrônicos mais procurados da Black Friday 2026. No ChatGPT, a Apple é a marca mais recomendada, com vantagem estatística sobre as concorrentes.

Os dados são de um estudo exclusivo da Ranqia para a EXAME, que analisou 185.699 respostas do ChatGPT 6 entre 24 de outubro e 23 de novembro. A Ranqia é uma deeptech brasileira com atuação global que desenvolve infraestrutura para que empresas, marcas e profissionais sejam descobertos, compreendidos e recomendados por assistentes de inteligência artificial como ChatGPT, Gemini, Claude, Grok e DeepSeek.

Qual marca de tablet o ChatGPT recomenda?

A Apple aparece em 89,8% das respostas sobre tablets, com liderança isolada. Lenovo (84%), Samsung (83%) e Xiaomi (82,2%) vêm em seguida. A Huawei fecha o grupo das marcas citadas em mais da metade das respostas, com 57,5%.

A Samsung, porém, é quase sempre a primeira marca mencionada, com posição média de 1,27. O ChatGPT a descreve como "minha principal indicação" e "melhor equilíbrio geral", e destaca o parcelamento em até 18 vezes sem juros. A Xiaomi é associada a custo-benefício, e a Huawei, a alternativa econômica.

Quanto custa um tablet na Black Friday 2026?

Levantamento do Promobit com os menores preços registrados entre agosto e novembro dá uma referência por faixa:

Até R$ 1.000: Huawei MatePad SE 11 (R$ 764) e Samsung Galaxy Tab A11 (R$ 781);

Huawei MatePad SE 11 (R$ 764) e Samsung Galaxy Tab A11 (R$ 781); De R$ 1.000 a R$ 2.000: Xiaomi Redmi Pad 2 (R$ 1.055), Galaxy Tab A11+ (R$ 1.109) e Xiaomi Pad 7 (R$ 1.836);

Xiaomi Redmi Pad 2 (R$ 1.055), Galaxy Tab A11+ (R$ 1.109) e Xiaomi Pad 7 (R$ 1.836); Acima de R$ 2.000: iPad 11 com chip A16, que chegou a R$ 2.659 no Mercado Livre em outubro.

Segundo o Promobit, o iPad 11 já está mais barato do que estava na Black Friday de 2025. Valores abaixo de R$ 2.659 são considerados bom preço; outro guia de compras aponta R$ 2.400 como faixa ideal.

O que avaliar antes de comprar um tablet?

Defina o uso. Para vídeos e leitura, um modelo de entrada resolve. Para estudo, anotações e trabalho, vale priorizar compatibilidade com caneta e teclado, pelo menos 128 GB de armazenamento e uma política longa de atualizações de sistema.

Curiosamente, o Promobit aparece em 40,5% das respostas do ChatGPT e é a fonte mais usada pela IA na categoria. Para não cair em promoções infladas, veja como reconhecer e denunciar preço maquiado. Se o tablet chegar com defeito ou não atender, as regras de troca e devolução valem também na Black Friday.

Perguntas frequentes

Qual o melhor tablet custo-benefício na Black Friday? O ChatGPT associa a Xiaomi a custo-benefício; o Redmi Pad 2 apareceu por R$ 1.055.

iPad vale a pena na Black Friday? O iPad 11 (A16) abaixo de R$ 2.659 é considerado boa oportunidade.