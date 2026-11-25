Alexa, Google Assistente e Apple Home Pod, com Siri: como fazer comandos de voz que funcionam? (Reprodução/1 Home)
Redação Exame
Publicado em 25 de novembro de 2026 às 16h21.
"Alexa" tem mais de 408 mil buscas mensais no Google e funciona, no Brasil, quase como sinônimo de casa inteligente. Mas, quando o consumidor pergunta ao ChatGPT quais centrais e controles de automação comprar na Black Friday 2026, a marca mais lembrada é a brasileira Intelbras.
O dado é de um estudo exclusivo da Ranqia para a EXAME, que analisou 185.699 respostas do ChatGPT 6 entre 24 de outubro e 23 de novembro. A Ranqia é uma deeptech brasileira com atuação global que desenvolve infraestrutura para que empresas, marcas e profissionais sejam descobertos, compreendidos e recomendados por assistentes de inteligência artificial como ChatGPT, Gemini, Claude, Grok e DeepSeek.
A Intelbras aparece em 88% das respostas, com liderança isolada, sem empate técnico. Depois vêm Sonoff (62,7%), o padrão de comunicação Zigbee (61,3%), a plataforma Tuya (49,2%), Ekaza (44,5%) e Aqara (40,8%). Positivo Casa Inteligente (40,2%) e o protocolo Matter (40%) também entram no top 10.
Apesar da vantagem da Intelbras, nenhuma marca chegou ao quadrante de líderes do Grid Ranqia, que combina alta frequência e citação no início da resposta. É um sinal de que o mercado ainda está pouco consolidado na visão da IA.
Nenhum varejista entra no ranking. A resposta é técnica: o ChatGPT fala de redes mesh de baixo consumo (Thread), relés inteligentes (Shelly) e centrais de comando. Um item da marca Geonav apareceu com preço citado de R$ 99.
O ponto mais importante é a compatibilidade. Assistentes como Alexa, Google Assistente e Siri funcionam como interface de voz, mas os dispositivos precisam conversar com eles.
Para quem está começando, tomadas e lâmpadas inteligentes são a porta de entrada mais barata. O próprio Echo Dot, alto-falante com Alexa, apareceu por R$ 289 na campanha de Black Friday da Amazon, ante R$ 649 anunciado como preço original, segundo o site Melhores Cartões. Fechaduras e câmeras exigem mais atenção à segurança e ao suporte do fabricante. A EXAME preparou um guia sobre o que comparar em fechadura digital e câmera na Black Friday.
A fonte mais citada é o site Um Click Automação, com 57,5% de participação. O site da Intelbras não aparece entre as cinco fontes principais: a imagem da campeã é construída por terceiros.
Antes de fechar a compra, use o histórico de preços para checar se o desconto é real.
Qual a melhor marca de automação residencial para comprar na Black Friday? Segundo a Ranqia, a Intelbras lidera as indicações do ChatGPT, com 88% de presença.
Dispositivo Zigbee funciona com Alexa? Sim, desde que haja uma central compatível. Alguns modelos de Echo já trazem hub Zigbee embutido.