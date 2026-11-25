O guarda-roupa é o móvel mais procurado da Black Friday 2026, com quase 377 mil buscas mensais no Google. No ChatGPT, a Madesa é a marca que mais aparece nas recomendações, com vantagem estatística sobre as demais.

Os dados são de um estudo exclusivo da Ranqia para a EXAME, que analisou 185.699 respostas do ChatGPT 6 entre 24 de outubro e 23 de novembro. A Ranqia é uma deeptech brasileira com atuação global que desenvolve infraestrutura para que empresas, marcas e profissionais sejam descobertos, compreendidos e recomendados por assistentes de inteligência artificial como ChatGPT, Gemini, Claude, Grok e DeepSeek.

Qual marca de guarda-roupa o ChatGPT recomenda?

A Madesa aparece em 57,4% das respostas e costuma ser o segundo nome citado (posição média de 2,07). A loja MadeiraMadeira vem em seguida, com 50,8%, e a fabricante Demóbile, com 50,2%. Henn (36,6%), Moval (32,6%) e Carraro (26,8%) também estão no top 10.

É uma categoria em que o varejo pesa: cinco das dez posições são de lojas, como Casas Bahia (36%), Magazine Luiza (33,6%), Mercado Livre (31,6%) e Lojas Colombo (29,2%).

O motivo da liderança da Madesa está nas condições comerciais. O ChatGPT cita 12% de desconto no Pix (em 18,4% das respostas), parcelamento em até 18 vezes sem juros e "até 50% OFF em produtos selecionados".

Quanto custa um guarda-roupa na Black Friday 2026?

Na loja da Madesa, o guarda-roupa modulado Neo de 160 cm e quatro portas aparecia por R$ 2.599,99, ante R$ 3.999,99. A versão de duas portas com espelhos saía por R$ 1.899,99. Para compras acima de R$ 4.000 em módulos, a marca oferece o cupom GANHO18, com 18% de desconto.

Na MadeiraMadeira, que anuncia descontos de até 80% no mês da Black Friday, um guarda-roupa casal de seis portas saía por R$ 729,98, e um de oito portas, por R$ 1.118,98. Modelos 100% MDF com espelho ficavam entre R$ 1.500 e R$ 2.500.

O que verificar antes de comprar?

Medidas: confira altura, largura e profundidade do espaço e o vão para abertura das portas. Portas de correr economizam espaço;

confira altura, largura e profundidade do espaço e o vão para abertura das portas. Portas de correr economizam espaço; Material: 100% MDF é mais resistente à umidade e ao peso do que o MDP;

100% MDF é mais resistente à umidade e ao peso do que o MDP; Frete e montagem: móveis grandes têm frete caro e, em geral, montagem à parte. Inclua isso na conta.

A EXAME mostrou que o ChatGPT cita mais marcas do que lojas em casa e construção, mas guarda-roupas é uma das exceções. Se o móvel chegar avariado, o direito de troca vale também na Black Friday.

Perguntas frequentes

Qual a melhor marca de guarda-roupa na Black Friday? Segundo a Ranqia, a Madesa é a mais citada pelo ChatGPT, com 57,4% das respostas.

Onde o ChatGPT busca informações sobre guarda-roupas? A fonte mais citada é o site da MadeiraMadeira, com 83% de participação.