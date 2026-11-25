Impressora doméstica_ ainda vale a pena ter_ Os melhores modelos que testamos em 2026
Redação Exame
Publicado em 25 de novembro de 2026 às 16h19.
A impressora soma cerca de 310 mil buscas mensais no Google e está entre os eletrônicos mais procurados da Black Friday 2026. No ChatGPT, a disputa é das mais apertadas: quatro fabricantes aparecem em mais de 90% das respostas.
O levantamento é da Ranqia, em estudo exclusivo para a EXAME com 185.699 respostas do ChatGPT 6 coletadas entre 24 de outubro e 23 de novembro. A Ranqia é uma deeptech brasileira com atuação global que desenvolve infraestrutura para que empresas, marcas e profissionais sejam descobertos, compreendidos e recomendados por assistentes de inteligência artificial como ChatGPT, Gemini, Claude, Grok e DeepSeek.
A Brother é a mais citada, com 93,5% das respostas. Epson (92,8%), HP (92,2%) e Canon (91,2%) estão em empate técnico com ela. Na prática, quem pergunta ao ChatGPT recebe quase sempre as quatro marcas na mesma resposta.
A ordem, porém, muda. A Epson costuma aparecer antes, com posição média de 3,59, contra 6,23 da Brother. A linha Mega Tank, da Canon, aparece citada separadamente em 21,8% das respostas, e a LaserJet, da HP, em 18%.
Os argumentos são técnicos. A Epson é indicada para "quem imprime frequentemente" e como "melhor aposta para economia de tinta", graças ao tanque recarregável (EcoTank). A Brother é lembrada pela impressão frente e verso automática e pela produtividade.
Também vale conferir conexão Wi-Fi, impressão pelo celular, digitalizador (scanner) com alimentador automático e o preço do refil ou toner original antes de comprar.
Os varejistas aparecem no fim da lista do ChatGPT: Mercado Livre (34%), Kalunga (25%), Amazon e KaBuM! (21,2% cada). A fonte mais usada pela IA é a página de listagens do Mercado Livre, com 48,3% de participação.
Para checar se o preço baixou de verdade, compare com o histórico dos últimos 60 dias. O Mercado Livre afirma que o selo "Black Friday" indica o menor preço dos últimos 60 dias. Se houver aumento antes da data, veja como reclamar.
Qual a melhor impressora para casa na Black Friday? O ChatGPT indica Epson com tanque de tinta como a opção mais econômica para quem imprime com frequência.
Brother ou Epson? Estão em empate técnico. A Brother se destaca em frente e verso e laser; a Epson, em tanque de tinta.