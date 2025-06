Da franquia do Mario à febre da pandemia, a Nintendo tem passado por momentos complicados — mas, agora, parece ter finalmente um respiro com o lançamento do Switch 2.

O console, que chegou ao mercado com um desempenho avassalador, vendeu mais de 3,5 milhões de unidades nos primeiros quatro dias, superando as expectativas e quebrando recordes para a empresa.

Antes do lançamento do Switch 2, a Nintendo enfrentava uma queda considerável em suas finanças. O console original, o Switch, embora tenha sido um sucesso colossal no início, viu suas vendas desacelerarem, com uma redução de 31% no ano fiscal de 2025. Isso levou a uma queda de 30,3% na receita da empresa. As margens de lucro também sofreram um golpe, refletindo a diminuição das vendas e a saturação do mercado.

Em resposta, a Nintendo ajustou suas previsões financeiras e se preparou para um novo ciclo de crescimento. O lançamento do Switch 2 parecia ser a chave para reverter essa trajetória.

Até agora, deu certo. O lançamento não só foi bem-sucedido, como superou as expectativas de analistas e investidores. O Switch 2 fez história ao vender mais unidades nos primeiros dias do que o Switch original em seu primeiro mês. Segundo analistas da Jefferies, o sucesso inicial é um sinal claro de que a Nintendo está no caminho certo, com um grande potencial de crescimento. A previsão é que o novo console alcance 100 milhões de unidades vendidas até 2029.

A expectativa é grande, mas os desafios ainda existem

Apesar do lançamento promissor, os analistas permanecem cautelosos quanto à sustentabilidade do crescimento a longo prazo. O Switch 2 é um console com muitos atributos atraentes: gráficos melhorados, uma tela maior e mais funcionalidades.

No entanto, o seu preço de US$ 449,99 nos Estados Unidos, substancialmente mais caro do que o Switch original, que custava US$ 299,99, gera uma preocupação legítima sobre sua capacidade de manter a mesma força de vendas no futuro. Amir Anvarzadeh, estrategista da Asymmetric Advisors, disse à Bloomberg que o preço elevado pode ser um problema à medida que o entusiasmo inicial começa a diminuir. "A grande questão será quando for necessário reduzir os custos de produção para tornar o preço mais acessível", disse Anvarzadeh, destacando que a maior pressão sobre a Nintendo virá com o tempo.

Além disso, o impacto das tarifas internacionais continua a ser uma variável importante. A produção do Switch 2 ocorre principalmente na China, o que coloca a Nintendo em uma posição vulnerável diante das tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China.

Embora a empresa tenha ajustado sua estratégia, mudando parte da produção para o Vietnã, o efeito das tarifas sobre a cadeia de suprimentos ainda é uma preocupação para o longo prazo. “As vendas iniciais superaram as expectativas, mas o verdadeiro desafio agora é garantir que a Nintendo consiga manter esse ritmo, especialmente com a crescente pressão sobre os custos de produção e a cadeia de suprimentos”, comentou o analista da Bloomberg Economics, Nathan Naidu.

A concorrência corre atrás

A concorrência não está parada esperando a Nintendo saltar. A Microsoft e a Sony estão adotando abordagens distintas para competir com o novo console híbrido, refletindo mudanças mais amplas na indústria de jogos.

A Microsoft optou por uma estratégia de multi-plataforma, liberando seus jogos exclusivos para outras plataformas, incluindo o próprio Switch 2. Com títulos como Sea of Thieves e Hi-Fi Rush já disponíveis no PlayStation e Switch, a Microsoft foca no crescimento de seu Xbox Game Pass e no cloud gaming, um mercado que a empresa vê como essencial para o futuro dos jogos. No entanto, a companhia enfrenta desafios, como uma queda de 29% nas vendas de hardware no último ano fiscal e um foco crescente nos consoles digitais, como o Xbox Series X|S, que agora representam 75% das vendas de hardware.

Por outro lado, a Sony continua com seu foco tradicional no PlayStation 5, aproveitando-se de seu catálogo de jogos exclusivos, como Horizon Forbidden West e Demon’s Souls. A empresa tem se mostrado bem-sucedida na expansão de seu ecossistema digital, com vendas de jogos digitais representando 76% das suas receitas. O PS5 segue como líder no mercado, com mais de 1,1 milhão de unidades vendidas em março de 2025, superando o Switch e o Xbox Series X|S.

Uma aposta no futuro digital e nas franquias de sucesso

Embora o Switch 2 esteja enfrentando desafios, um ponto positivo para a Nintendo é a sua capacidade de expandir seu portfólio digital.

A empresa está apostando fortemente em vendas digitais e em serviços como o Nintendo eShop, que têm se mostrado fontes de receita cada vez mais importantes. À medida que o mercado físico de jogos vai se consolidando, a Nintendo está posicionando suas plataformas digitais como um pilar para o futuro, o que pode ajudar a aumentar suas margens de lucro e garantir uma receita mais constante ao longo do tempo.

Outro aspecto que fortalece as perspectivas de crescimento da Nintendo é a sua sólida base de fãs e suas franquias icônicas.

O sucesso contínuo de títulos como Super Mario Odyssey, que já vendeu 29,28 milhões de cópias, e Mario Kart 8 Deluxe, com 68,2 milhões de unidades vendidas, é um reflexo da popularidade duradoura da marca Mario. A lealdade dos jogadores, que sempre aguardam ansiosamente os lançamentos da Nintendo, tem sido crucial para a manutenção das vendas do Switch. Além disso, a diversificação das franquias, com jogos em diferentes gêneros, como Mario Party e Super Smash Bros., garante à empresa uma ampla base de consumidores.

Os analistas também destacam que, mesmo com os desafios do preço e das tarifas, a Nintendo tem a oportunidade de explorar cada vez mais o mercado global, especialmente com o lançamento simultâneo do Switch 2 em mercados-chave como o Brasil, onde o console se esgotou rapidamente, e a crescente importância de outros mercados emergentes. A expansão pode ser um fator importante para que a Nintendo atinja suas metas de vendas nos próximos anos.

Além disso, de acordo com análises da Jefferies e DFC Intelligence, a Nintendo está bem posicionada para aumentar seu valor de mercado. A Jefferies ajustou seu preço-alvo para as ações da Nintendo para ¥ 20.220 (cerca de US$ 139), um aumento que reflete a forte demanda inicial e o otimismo com o potencial do Switch 2.

No entanto, apesar do entusiasmo, alguns analistas continuam a recomendar cautela. O analista da Bernstein, Robin Zhu, alertou para a possibilidade de uma correção nas ações após a valorização inicial impulsionada pelo sucesso do lançamento. Essa previsão destaca a volatilidade do mercado e a necessidade da Nintendo garantir que o sucesso inicial se traduza em crescimento contínuo.

Para o mercado, o Switch 2 já mostrou que a Nintendo é capaz de inovar e responder com força, mesmo após um período financeiro difícil. Mas o verdadeiro teste será a capacidade da Nintendo de manter o ímpeto ao longo dos próximos anos. Se conseguir superar os desafios relacionados ao preço e à produção, o Switch 2 tem tudo para se tornar um dos maiores sucessos da história da empresa e uma das principais referências do mercado de consoles. É torcer para que o Mario (e a Nintendo) não entre pelo cano.