Switch 2 quebra recordes com lançamento mundial e gera filas gigantes

O lançamento mundial do Switch 2, nesta quinta-feira, 5, gerou um frenesi imediato entre os fãs da Nintendo, que formaram longas filas durante a madrugada para garantir o novo console.

Com o preço de US$ 449, o mais alto da história da desenvolvedora japonesa, o Switch 2 atraiu uma multidão disposta a investir na novidade, que promete transformar a experiência de jogo com gráficos aprimorados, tela maior e controles mais avançados.

O modelo também mantém a compatibilidade com o catálogo do primeiro Switch, lançado em 2017, que já acumulou mais de 150 milhões de unidades vendidas e 1,4 bilhão de jogos, segundo o Financial Times.

Filas enormes no mundo todo

Na loja oficial da Nintendo em Nova York, fãs como Edwin Flores, de 50 anos, chegaram mais de 24 horas antes do lançamento, em busca do novo console. "Você tem que viver isso. Quando você está em um lugar onde todo mundo gosta das mesmas coisas, é divertido", disse ele ao FT.

Na pré-venda, o novo console esgotou em minutos, e no Japão, a Nintendo alertou os consumidores sobre as dificuldades em adquirir o aparelho nas lojas, especialmente no dia do lançamento.

Com 2,2 milhões de pré-encomendas na loja online da Nintendo, muitos fãs garantiram sua unidade antes mesmo de o produto chegar ao mercado. Christopher Peralta, de 20 anos, economizou US$ 500 desde o Natal para garantir seu Switch 2.

Analistas preveem que o Switch 2 venderá entre 15 a 20 milhões de unidades no primeiro ano, impulsionado pela leal base de fãs e o bom desempenho da Nintendo, que já registra uma alta de 32% nas ações em 2025.