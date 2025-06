Lois Boisson se tornou a sensação de Roland Garros. A última francesa no torneio individual, que já conta com duas vitórias contra jogadoras do top-6, se tornou a atleta com o ranking mais baixo a alcançar as semifinais nos últimos 40 anos.

Quando o torneio começou, a jogadora de Dijon era uma desconhecida, ocupando a 361ª posição no ranking. Quando terminar, será pelo menos a 62ª do mundo, a primeira francesa na classificação, e uma nova vida se abre para a tenista de 22 anos, que até esta edição de Roland Garros nunca havia chegado à fase final de um Grand Slam.

Até poucos dias atrás, o tênis havia garantido 123.633 euros em prêmios, e, só por ter alcançado as semifinais, já tem garantidos 600.000 euros.

Apesar de tudo, de o país inteiro estar em cima dela, de viver o conto de fadas com o qual toda tenista sonha, Boisson quase não demonstra emoção, mal deixa transparecer que alcançou metas que a maioria das jogadoras deseja.

Após derrotar nas oitavas de final a americana Jessica Pagula, número 3 do mundo, destacou-se que a rival não era especialista em saibro. Mas nas quartas de final, venceu a russa Mirra Andreeva, sexta do ranking, uma jogadora de 18 anos que buscava se classificar para as semifinais pelo segundo ano consecutivo e que havia chegado às quartas de final nos dois grandes torneios de saibro que precedem Roland Garros, Madrid e Roma.

Ela também não se intimidou diante da forte jogadora russa, treinada pela espanhola Conchita Martínez, que aos 18 anos sentiu a pressão do público, que a empurrou para fazer avançar a sua compatriota.

Mas após fechar o ponto do jogo, Boisson se deitou sobre a terra batida da quadra central, com as mãos no rosto. Só ao se levantar, o público viu seu rosto imperturbável. A mesma frieza que demonstrou nas declarações pós-jogo, como se aquela vitória fosse apenas mais uma em sua carreira.

“No fundo, é um jogo de tênis”, disse mais tarde aos jornalistas, sem deixar transparecer que a jogadora está entrando em uma nova dimensão.

“Eu tento controlar minhas emoções. É verdade que, na minha carreira, não saber fazer isso me causou problemas. Eu era uma garota muito nervosa, muito emotiva, demais, e isso me freava muito. Até que entendi que assim não ia a lugar nenhum”, explicou.

Boisson dedicou boa parte do tempo em que ficou lesionada e afastada das quadras para aprender a controlar sua mente.

O resultado é uma jogadora que parece um iceberg, escondida atrás de um rosto sério e fechado, no qual mal deixa escapar um sorriso.

Agora, ela não tem mais nenhum complexo pela frente. No ano passado, uma lesão a impediu de disputar seu primeiro Roland Garros, quando havia conseguido um convite dos organizadores. Neste ano, aproveitou a oportunidade para continuar encantando o público francês.

O desafio agora é maior. A americana Coco Gauff, número 2 do mundo, que busca sua segunda final em Paris aos 21 anos, testará, nesta quinta-feira, o seu forehand, que causou sensação no torneio.

De repente, esse duelo tirou um pouco do protagonismo da outra semifinal, que será a mais aguardada por Roland Garros, entre a bielorrussa Aryna Sabalenka, número 1 do mundo, e a polonesa Iga Swiatek, que busca seu quinto título em Paris, o quarto consecutivo, algo que nenhuma mulher conseguiu até hoje.

Será o 13º confronto entre as duas, o primeiro desta temporada. A polonesa venceu oito, mas foi a bielorrussa quem levou a melhor no último encontro, nas semifinais de Cincinnati em 2024, pondo fim a uma sequência de três vitórias de Swiatek.

Sabalenka só derrotou sua principal rival uma vez em terra batida, na final de Madrid de 2023.

Ao contrário da temporada medíocre de Swiatek, a bielorrussa conseguiu 39 vitórias este ano, disputará suas sétimas semifinais e busca seu quarto título, depois de Brisbane, Miami e Madrid.

