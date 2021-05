Sumido? Banido das redes sociais, menções a Trump chegam a cair 90%

Donald Trump está sumido da internet. O ex-presidente dos Estados Unidos, após ter sido banido de redes sociais como Twitter e Facebook no início do ano, despencou em menções nas redes, antes uma das fortalezas de sua estratégia de comunicação.

De acordo com dados compilados pelo portal Recode, da Vox, as menções a Trump caíram 34% no Twitter na semana pós expulsão da plataforma, e 23% no Facebook. De lá para cá, o nome de Trump teve queda de 90% nas duas redes sociais.

Claro que o fato de Trump ter se afastado dos holofotes da presidência tem impacto nos números também: é natural que políticos fora do cargo tenham diminuição de sua relevância no debate público. Mas Trump sempre deixou claro que deixaria sua presença marcada na política apesar da derrota nas urnas.

No Twitter, por exemplo, houve 50 milhões de menções a Trump na semana de 3 de janeiro, quando houve a invasão do Capitólio dos EUA por partidários do ex-presidente — evento que culminou na sua expulsão das redes sociais. Em abril, as menções a Trump foram, na média, 3 milhões por semana.

Ele ainda é assunto amplamente debatido, mas perdeu parte da relevância que tinha durante a presidência. Os números são parecidos com 2016, ano em que foi eleito presidente.

Trump foi banido do Facebook indefinidamente e do Twitter, permanentemente, no início deste ano, depois que partidários dele invadiram o Capitólio dos Estados Unidos em protesto por sua derrota nas urnas. Na ocasião, os congressistas ratificavam a eleição de Joe Biden. Cinco pessoas morreram durante a invasão.

As decisões aconteceram por ter sido considerado que ele contribuía para riscos de novos casos de violência, especialmente durante a posse de Biden, que aconteceria nos dias seguintes.

Recentemente, o Comitê de Supervisão do Facebook julgou que a suspensão de Trump foi devida, mas a rede precisa dar uma punição definitiva, seja ela temporária ou permanente, às contas do ex-presidente.

O que sabemos, com os números levantados, é que a decisão de banir líderes e políticos têm impactos significativos de influência.