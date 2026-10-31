OpenAI, Google e Microsoft prometem novo bloqueio para treinamento de IA

Empresas de inteligência artificial anunciaram uma iniciativa para permitir que veículos de comunicação e outros sites bloqueiem o uso de seus conteúdos no treinamento de modelos. A proposta reúne OpenAI, Google, Microsoft e Anthropic e prevê a criação de uma instrução padronizada para impedir a coleta de materiais destinados ao treinamento de sistemas de IA.

O anúncio foi feito na sexta-feira, 30, em meio a disputas judiciais entre empresas de tecnologia e veículos de imprensa sobre a utilização de conteúdos protegidos por direitos autorais. Atualmente, os responsáveis pelos sites precisam configurar diferentes comandos de bloqueio para os robôs utilizados pelas empresas.

Com o novo protocolo, será possível inserir uma única instrução, reconhecida pelas companhias que aderirem à iniciativa.

Como funcionará o bloqueio de conteúdos para inteligência artificial?

A proposta busca simplificar o controle dos sites sobre a utilização de seus materiais no treinamento de modelos de IA.

Em vez de criar regras específicas para diferentes robôs de coleta de dados, os editores poderão utilizar um comando padronizado. As empresas participantes se comprometem a reconhecer e respeitar essa configuração.

Entretanto, a medida será aplicada apenas ao treinamento futuro de modelos. O protocolo não impedirá todas as formas de rastreamento dos sites.

A proteção também dependerá da adesão das empresas responsáveis pelos sistemas de inteligência artificial.

Quando as empresas de IA vão adotar a medida?

A implementação ocorrerá em etapas, conforme o cronograma anunciado pelas companhias.

Microsoft : pretende implementar o protocolo em 1º de fevereiro de 2027.

: pretende implementar o protocolo em 1º de fevereiro de 2027. Google : prevê a adoção em algum momento de 2027, sem informar uma data específica.

: prevê a adoção em algum momento de 2027, sem informar uma data específica. OpenAI : informou que adotará a solução nos próximos meses.

: informou que adotará a solução nos próximos meses. Anthropic: afirmou que já começou a implementar a medida.

Segundo a Microsoft, a utilização de conteúdos para treinamento será permitida por padrão, a menos que os responsáveis pelos sites configurem o bloqueio.

Isso significa que os editores precisarão manifestar a decisão de impedir o uso de seus materiais.

Bloqueio vai prejudicar a presença dos sites nas buscas?

Microsoft e Google afirmaram que a escolha de bloquear conteúdos para treinamento de IA não afetará a presença dos sites em seus mecanismos de busca.

A distinção é importante porque o rastreamento de páginas também é utilizado para indexar conteúdos e apresentá-los nos resultados de pesquisa. Assim, o protocolo pretende separar a autorização para treinamento de modelos das atividades relacionadas à busca na internet.

A medida, porém, não representa uma proibição geral de acesso ou rastreamento dos materiais publicados.

Disputa entre empresas de IA e veículos de imprensa

A iniciativa ocorre em um momento de conflitos sobre o uso de reportagens e outros conteúdos jornalísticos no desenvolvimento de sistemas de inteligência artificial. Veículos de comunicação questionam a coleta de seus materiais para treinamento sem autorização.

Entre os casos está a disputa judicial envolvendo o jornal The New York Times, que acionou empresas de IA na Justiça.

O novo protocolo busca oferecer um mecanismo padronizado para que os editores expressem suas restrições. Entretanto, a iniciativa não altera o uso de conteúdos em treinamentos anteriores nem resolve, por si só, as disputas judiciais em andamento.

(Com informações de AFP)