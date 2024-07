Empresa brasileira usa tokenização para permitir investimentos em hits do piseiro

A empresa brasileira Hurst Capital, que atua na emissão de tokens a partir da tokenização de recebíveis e também conta com operações no mercado cripto, anunciou nesta semana uma nova oferta de investimento ligado a uma das principais tendências da música brasileira no momento: o piseiro.

A empresa escolheu o repertório do artista Kadu Martins, uma das referências do gênero, para a tokenização, permitindo que investidores tenham acesso à receita proveniente do sucesso das suas músicas.

Um exemplo é “Novinha do Onlyfans”, que recebeu disco de platina triplo e conta com 149 milhões de reproduções no Spotify. Agora, o músico e compositor traz mais uma novidade aos fãs: a possibilidade de investirem em suas músicas e receberem royalties cada vez que forem tocadas.

O catálogo de Kadu foi adquirido pela MUV Capital, originadora de ativos alternativos pertencente ao ecossistema Hurst, responsável por securitizar a estrutura de oferta pública para investimento através de sua plataforma.

Assim, investidores interessados podem adquirir os certificados de recebíveis lastreados nos direitos creditórios da execução pública e distribuição digital das músicas do artista e compositor. A operação prevê uma taxa de retorno estimada em 19,08% ao ano, no cenário base, e prazo de 36 meses, com garantia de IPCA.

“O catálogo de Kadu Martins apresenta uma grande oportunidade na ascensão de um dos gêneros mais consagrados do Brasil: o piseiro. Por meio da fusão de gêneros, o piseiro mistura elementos do forró tradicional a outros estilos musicais, como funk e sertanejo, alavancando sua relevância e capacidade de inovação", afirma a COO da MUV Capital, Ana Gabriela Mathias.

Os fluxos de pagamentos repassados aos investidores são provenientes da arrecadação de valores em execução pública, direitos fonomecânicos ou ambos. Eles são arrecadados mensalmente, trimestralmente ou semestralmente, dependendo do período de repasse de cada fonte pagadora. Em todos os casos, os valores repassados são referentes à performance das músicas no período.

“E é neste ponto, o da performance, que escolhemos fazer uma operação com hits do piseiro. Lançamos um catálogo com músicas que tocam o ano todo, mas com alto pico de arrecadação durante os meses de junho e julho, quando as festas juninas são o centro das atenções. Estes dois meses trazem uma boa oportunidade para quem gosta de aproveitar um hype para lucrar alto”, comenta Mathias.

Os interessados podem investir por meio da plataforma Hurst, sendo que o valor mínimo é de R$ 10 mil. O prazo para o investimento é até dezembro.