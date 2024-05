Que música está tocando? Veja 5 formas de descobrir

Descubra músicas facilmente: Shazam, Google Assistente e Siri são aliados tecnológicos eficazes.

Inteligência artificial e apps avançados facilitam a busca por músicas desconhecidas, tornando a experiência musical mais rica.

Expostos a todo tipo de som, não é raro nós ouvirmos uma música que nos soa muito bem aos ouvidos. Entretanto, nossa memória nem sempre facilita em lembrar do nome, artista ou letra – pior ainda quando não conhecemos a música em questão, apenas curtimos o som.

Felizmente, a tecnologia moderna evoluiu o suficiente para que aplicações de diversos tipos nos ajudem nessa demanda. Veja a seguir as cinco formas mais fáceis de descobrir músicas.

Métodos para saber o nome de uma música

Como dissemos, existem vários métodos de pesquisa de música para descobrirmos o nome de uma canção que nos passou perto, mas que não lembramos corretamente ou, pior, não conhecemos.

O jeito mais prático é pelo uso de algum app musical com uma função dedicada a esse tipo de descoberta, ou usar algum assistente virtual como a Siri (iOS) ou Google Assistente (Android) para identificar o material.

Entretanto, há soluções com um auxílio mais aprofundado, que oferecem não só o nome de uma canção, mas o acesso a várias informações sobre ela, tais como:

Shazam

O Shazam é de longe o app mais popular para descoberta de novas músicas – tanto que, nos EUA, o nome do aplicativo virou até verbo: “shazaming”. O que começou como uma aplicação independente, hoje se transformou em uma operação milionária e integrada, já que o Shazam foi comprado pela Apple em 2017.

Entretanto, engana-se quem pensa que o app é exclusivo para dispositivos da “Maçã”: embora seja óbvio que ele tenha uma melhor integração com apps do iOS, macOS e iPadOS, o Shazam também tem versões dedicadas para Android e Windows. Veja como usá-lo:

Abra o Shazam no seu smartphone ou tablet e toque no botão azul gigantesco, o mais evidente da tela: isso vai abrir o modo de reconhecimento do app

Em seguida, segure o seu aparelho próximo à fonte da música que deseja identificar e aguarde alguns segundos (ou leve a fonte até o app, caso você a esteja ouvindo de um alto-falante portátil e o app esteja no notebook)

Em alguns instantes, o Shazam vai listar para você não só o nome da música, mas o artista que a canta e habilitar opções como identificação de letras, adicionar a canção à sua lista de reprodução (caso você use algum app de streaming) ou compartilhar a faixa com seus amigos.

Existem, claro, músicas que o Shazam não vai reconhecer, mas a sua integração com o catálogo do Apple Music o tornou extremamente inteligente, então serão bem poucos os resultados negativos do app.

Pelo app do Google

Acredite se quiser, o Google também permite que você descubra o nome de uma música, mas de uma maneira bem mais inventiva do que você pode esperar: essencialmente, você pode “cantar” um trecho ou fazê-lo ouvir a canção, assim como o faria no Shazam. Mas o Google não seria o que é sem um diferencial – ou dois, neste caso:

Cantarolando ou assobiando

O Google Assistente, ferramenta de auxílio virtual do Google para dispositivos Android, pode reconhecer (até certo grau de complexidade) assobios ritmados ou vocalizações dentro do ritmo da música, mesmo que você erre a letra ou não a conheça.

Para isso, basta acionar o Assistente (em um smartphone Android, você pode dizer em voz alta “OK, Google” ou segurar o botão que o leva até a página inicial do aparelho) e fazer o seguinte:

Diga "O que é essa música?" para indicar ao Assistente que você quer identificar uma canção

Em seguida, assobie ou cantarole a melodia da música – preferencialmente, a parte mais famosa dela ou o refrão, se você souber

Se o Google Assistente reconhecer a canção, ela será exibida por nome, artista e ano de lançamento na sua tela. Dependendo do seu aparelho, ele ainda poderá se integrar à plataforma de streaming favorita para adicionar a música a alguma lista de reprodução.

Vale lembrar que o Google Assistente está, aos poucos, sendo substituído pelo Gemini, o concorrente do Google para o ChatGPT. Alimentado por uma inteligência artificial ainda mais capacitada, é possível que esse recurso seja ainda mais poderoso daqui alguns meses.

Pela Siri

A assistente virtual da Apple também tem capacidades de reconhecimento musical. Integrada ao Shazam, a Siri pode ser usada diretamente, ao ser acionada pelo comando de voz “Ei, Siri” e fazendo o seguinte:

Com a Siri aberta, diga "Qual é o nome dessa música?" ou "O que é essa música?" em voz alta. Isso vai abrir a interface de escuta, permitindo que ela capture o som ambiente onde a música estiver tocando

Se a Siri conseguir identificar a música, ela mostrará o nome da música e do artista. Caso contrário, ela fará sugestões que se aproximem do que ela entendeu

A partir da identificação correta, você poderá pedir que ela reproduza a música no seu celular ou a adicione a uma lista de reprodução em algum app de streaming

Ah, e tal qual seu concorrente no Google, a Siri também reconhece cantaroladas e assobios, então se você souber apenas o ritmo da canção, a assistente ainda poderá lhe ajudar.

Pesquisando na busca do Spotify

O Spotify é, possivelmente, a maior plataforma de streaming musical por assinatura da atualidade. Entretanto, muitos de seus 236 milhões de usuários pagantes não conhecem todas as ferramentas de novas descobertas musicais do app.

Claro, a mesma barra de buscas que você usa para identificar uma canção, também pode encontra-la pelo nome do artista, gênero musical e até mesmo um trecho de sua letra. Mas a função de identificação mais inventiva é a busca pelo microfone do Spotify. Para usá-la, faça o seguinte:

Abra o Spotify e encontre o ícone do microfone, próximo à barra de pesquisa. Toque nele para abrir o modo de “escuta” para o app começa a ouvir a música

Uma vez identificada, o Spotify exibirá uma lista de faixas que correspondem à música que você está ouvindo, incluindo não apenas a versão original, mas também covers e mixagens

Como de praxe, você pode adicionar qualquer um dos resultados à sua lista de reprodução

Com o Musixmatch

Assim como o Shazam, o Musixmatch também é um app de descobertas musicais. Ele é mais conhecido pela sincronização de letras com músicas, sendo um parceiro de longa data do Spotify neste quesito. Mas ele também conta com um aplicativo próprio que traz várias funções, incluindo a de escuta.

Abra o Musixmatch e encontre o ícone do “Microfone”. Toque nele para habilitar o modo de “Escuta”

Uma vez identificada a música do ambiente, o Musixmatch exibirá uma lista de canções correspondentes a ela, incluindo covers e mixagens

Se você tiver o Spotify instalado, os dois apps podem se integrar para oferecer anexação à lista de reprodução e veiculação de letras durante a execução da música

Fora isso, o Musixmatch também tem ferramentas de busca por artista, trechos de letra, gênero e até ano de publicação.