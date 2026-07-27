Novo cargo público? Governo cria vaga de 'especialista em IA' e salários até 68% mais altos

O Governo Federal recentemente deu nome a uma função que o mercado privado já disputava a peso de ouro: o especialista em infraestrutura de inteligência artificial. A criação desse e de outros cinco cargos consta da Portaria SGD/MGI nº 5.921, publicada em 22 de julho, que reformula o modelo obrigatório de contratação de serviços de TI usado pelos órgãos do Executivo federal. As regras entram em vigor em 1º de setembro.

Na prática, a norma amplia de 14 para 20 os perfis profissionais que o governo usa como referência para contratar empresas terceirizadas de tecnologia, e reajusta a tabela salarial que baliza esses contratos, com altas que chegam a 68% em alguns cargos. É o Estado atualizando sua régua para uma operação de TI que virou movida a nuvem, automação e IA.

As seis novas funções

Os cargos incluídos refletem o que mudou na infraestrutura tecnológica nos últimos anos. São eles: especialista em gerenciamento de custos em nuvem, analista de teste de intrusão, analista DevOps, analista DevSecOps, especialista em infraestrutura de IA e especialista em práticas sustentáveis de infraestrutura.

O de infraestrutura de IA é o mais emblemático. A função não é desenvolver modelos, e sim sustentar o ambiente que os faz rodar: arquitetura e operação de clusters com GPUs, os processadores gráficos que treinam e executam IA, além de pipelines de MLOps, bases vetoriais e mecanismos de inferência.

Até agora, os órgãos precisavam encaixar essas tarefas em funções genéricas, como "especialista em nuvem" ou "analista de suporte", o que dificultava estimar e contratar a operação. Não à toa, é uma das carreiras mais desejadas do país, com salários que chegam a R$ 35 mil no setor privado.

Chama atenção também o analista de teste de intrusão, o "hacker do bem" que faz ataques ofensivos controlados para achar brechas antes que criminosos o façam. A criação de um cargo formal para isso, junto com os perfis DevSecOps, mostra o governo institucionalizando a segurança ofensiva, num momento em que especialistas em cibersegurança seguem entre os profissionais mais valorizados do mercado.

Os reajustes, cargo a cargo

Todos os perfis comparáveis à tabela de 2023 tiveram aumento nominal, em percentuais bem diferentes. O maior salto é o do técnico júnior em manutenção de equipamentos, cuja referência subiu de R$ 1.424,34 para R$ 2.391,38, cerca de 68%.

O gerente de suporte teve alta de 45,5% (de R$ 8.327,89 para R$ 12.116,67), e o analista de automação júnior, de 47% (de R$ 4.127,87 para R$ 6.066,67).

Outros exemplos: o técnico de suporte júnior passou de R$ 1.409,97 para R$ 1.852,02 (+31,4%); o gerente de infraestrutura, de R$ 14.690,30 para R$ 18.367,55 (+25%); e o especialista em nuvem pleno, de R$ 10.515,73 para R$ 13.458,33.

Vale a ressalva: esses valores não são o salário pago ao trabalhador nem o preço cobrado pela empresa, são a parcela salarial usada para o governo estimar o custo de referência da contratação.

Sobre esse custo incide ainda o chamado fator-k, um multiplicador que embute encargos, tributos, despesas administrativas e lucro. O modelo de 2023 usava um fator único de 2,28; agora, cada cargo tem o seu, variando de 1,97 a 2,72, maior para os salários menores, menor para os maiores. Por isso, o impacto financeiro real não se lê só pela variação salarial.

A entrelinha que interessa às empresas: equipes menores

Aqui está a mudança mais estratégica, e a menos óbvia. Ao mesmo tempo em que reajustou os salários de referência, a portaria revogou o dispositivo que usava o custo salarial do quadro mínimo como parâmetro para barrar propostas "inexequíveis", aquelas baratas demais para serem viáveis.

Na prática, a norma passou a admitir de forma mais explícita que uma empresa reduza a equipe por meio de automação e IA, desde que demonstre antes como vai compensar a diminuição de pessoal sem derrubar a qualidade do serviço.

O recado é claro: os contratos federais de TI devem migrar de uma lógica de "quantos trabalhadores você coloca" para "quanto você entrega com automação, especialização e controle de custos".

Nuvem, custos e sustentabilidade

Dois outros perfis completam o retrato do que o governo passou a valorizar. O especialista em gerenciamento de custos em nuvem formaliza a prática de FinOps no setor público, caçar desperdício, recursos ociosos e dimensionamento inadequado que inflam a fatura, tema que ganhou urgência com a alta global no preço de infraestrutura.

Já o especialista em práticas sustentáveis de infraestrutura introduz oficialmente os conceitos de Green IT e GreenOps nos contratos: eficiência energética, redução de resíduos, gestão do ciclo de vida dos equipamentos e até indicadores de emissão de carbono passam a poder ser exigidos como requisito de qualidade.

No conjunto, a Portaria 5.921 prepara o modelo federal de terceirização para uma operação mais automatizada, baseada em nuvem e apoiada por IA, condicionando o uso dessas tecnologias à autorização prévia, à divisão de responsabilidades e à manutenção dos níveis de serviço. Menos foco no número de pessoas; mais peso para automação, especialização técnica e segurança.