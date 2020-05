Spotify acaba com o limite de 10 mil músicas na biblioteca

A partir de hoje, o Spotify permitirá que os usuários possam adicionar quantas músicas desejarem em sua biblioteca pessoal. Até então, o aplicativo de streaming de músicas permitia que o usuário adicionasse, no máximo, 10 mil músicas em sua biblioteca.

Atendendo aos pedidos dos assinantes, o Spotify removeu esse limite e agora permite um número ilimitado de músicas na biblioteca. Dessa forma, o usuário não precisa excluir nenhuma para adicionar sua favorita do momento.

This is no more. After today, you can add as many songs as you like to your Liked Songs on @Spotify

I've been working with a small team on the refactoring necessary to pull this off for a while now. Very happy to see this finally out. https://t.co/1nSExF5o3V

— Felipe O. Carvalho (@_Felipe) May 26, 2020