SpaceX decola e passa a casa dos US$ 100 bilhões em valor de mercado

Após uma nova oferta de 755 milhões de dólares em ações, a SpaceX, de Elon Musk, ultrapassou os 100 bilhões de dólares em valor de mercado. Segundo apuração da CNBC, o preço das nova ações ficaram na casa dos 560 dólares por ação.

A nova avaliação da companhia representa um aumento de 33% em relação à avaliação feita em fevereiro, que indicava uma capitalização de 74 bilhões de dólares.

Com a nova avaliação, a SpaceX se torna também a segunda empresa privada e fora da bolsa de valores mais valiosa do mundo, atrás somente da chinesa Bytedance, dona do TikTok.

Além disso, entra para o seleto grupo das “hectocórnio”, termo que deriva de “unicórnios”, mas que se refere a companhias com 100 bilhões de dólares em valor.