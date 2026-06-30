De volta ao fio: 4 fones de ouvido que te livram de pensar em bateria

Por trás da moda do fone sem fio, há um motivo para compra muito prático: um par baratinho que dura anos parece mais esperto que um wireless caro com bateria que inevitavelmente morre ou se perde.

Na nossa lista, misturamos diferentes opções com qualidades distintas, que ganham destaque principalmente pela boa qualidade de áudio.

QKZ AK6

QKZ AK6

O AK6 é quase um meme: um IEM ultrabarato de cabo fixo que costuma sair por menos de US$ 2 lá fora e ainda assim figura entre os mais baratos que valem a pena ter.

Carcaça de plástico, assinatura em V com grave empurrado e uma legião de fãs no TikTok e no Reddit justamente pela relação preço-uso.

Não é uma obra-prima audiófila escondida, é o fone mais barato que ainda parece valer a pena. Para a estética "fio + capinha tática", é perfeito comprar aos pares.

~R$ 15–50 (importado, varia muito por loja e promoção)

JBL Tune 310C

JBL Tune 310C

A JBL pegou a febre na contramão dos sem-fio premium: o Tune 310C é uma intra-auricular com cabo chapado anti-emaranhado, plugue USB-C e estética de produto de bolso.

Lançado em 2024, traz drivers dinâmicos de 9 mm, suporte a Hi-Res Audio, controle de três botões com microfone e três presets de EQ (padrão, grave, vocal).

É o tipo de fone que assume o cabo como parte do visual, o flat cable, achatado, faz parte da pegada Y2K. Preço honesto, perto do EarPods.

R$ 99 (a partir de ~R$ 90 no varejo)

FiiO JD10

FiiO JD10

Para quem quer dar o passo do brinde de celular para o som de verdade sem gastar, o JD10 é o queridinho.

IEM de driver dinâmico único com diafragma de polímero de 10 mm, design de cavidade dupla e, detalhe que vira hobby, cabo destacável de 2 pinos na versão 3.5 mm, que dá para trocar por cabos coloridos e customizar o visual.

Há ainda a versão JD10 TC, com DSP e USB-C embutido e até preset de jogo. Som divertido, em V, com grave presente.

~R$ 80–120 (importado, via AliExpress)

Apple EarPods (USB-C)

Apple EarPods (USB-C)

O símbolo do movimento. A silhueta dos EarPods brancos com fio é um pilar da cultura pop desde o início dos anos 2000, e a versão USB-C trouxe o design de volta para qualquer aparelho moderno, Apple ou não.

Sem ponteiras de silicone, design aberto, controle no cabo: som "ok, nada além", segundo a crítica, mas é justamente esse o ponto.

Aqui o produto não é o áudio, é o gesto — o flex retrô mais acessível da maçã.

R$ 219 (Apple Brasil)