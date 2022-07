Stranger Things: playlist 'secreta' do Spotify revela qual música te salvaria do Vecna

Se você já começou a assistir à 4ª temporada de Stranger Things, é impossível que não tenha se perguntado qual música te salvaria do Vecna?

Na quarta temporada da série da Netflix, a cidade de Hawkins é mais uma vez atacada por um monstro do mundo invertido: o Vecna.

Na série, a única maneira de escapar do vilão é ouvindo sua música favorita, o que faz com que sua mente saia do mundo invertido e se reconecte com o mundo real.

Usando esse artifício, a personagem Max conseguiu se safar do vilão Vecna ouvindo “Running Up That Hill”, música da britânica Kate Bush que virou febre no Spotify e fez a artista faturar mais de 1 milhão por semana com o hit de 1985

Qual música te salvaria do Vecna?

Para celebrar a estreia do volume 2 da 4ª temporada de Stranger Things, que estreou na Netflix nesta sexta-feira, 1, o Spotify criou uma playlist que mostra quais faixas te salvariam do Vecna.

A playlist personalizada se chama Upside Down

Uma vez logado no Spotify, o usuário só precisa procurar pela playlist "Upside Down" na lupa do aplicativo.

Com base no histórico de casa usuário, a Playlist mostra 50 músicas que te salvariam do Vecna, incluindo algumas faixas que você ainda não ouviu, mas provavelmente gostaria se desse uma chance.

