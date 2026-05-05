Simular a vida em escala atômica: o salto silencioso da computação quântica da IBM

A ciência já sabe há um tempo descrever moléculas pequenas com precisão. O problema começa quando elas crescem. Proteínas reais, com milhares de átomos, desafiam até os supercomputadores mais avançados. Agora, um novo resultado sugere que esse limite pode estar começando a ceder. Pesquisadores da Cleveland Clinic, da RIKEN e da IBM conseguiram simular complexos proteicos com até 12.635 átomos usando computadores quânticos combinados com supercomputadores clássicos. Não é apenas um recorde técnico. É um sinal de mudança no papel da computação quântica na ciência.

A importância está no que isso permite fazer. Entender como uma molécula candidata a medicamento se liga a uma proteína é um dos gargalos mais caros e lentos da indústria farmacêutica. Hoje, esse processo pode levar mais de uma década. Se simulações mais precisas forem possíveis desde o início, parte desse tempo pode ser reduzida. O avanço não resolve o problema, mas aponta uma direção concreta.

A ideia de usar máquinas para resolver química não é nova. Desde os anos 1980, métodos computacionais tentam prever o comportamento de elétrons em moléculas. O físico Richard Feynman já sugeria que sistemas quânticos seriam necessários para simular a própria natureza. Décadas depois, computadores quânticos surgiram como promessa, mas permaneceram limitados a sistemas pequenos e experimentais. O salto atual ocorre porque a estratégia mudou.

Em vez de substituir computadores clássicos, os pesquisadores combinaram os dois mundos. Esse modelo, chamado de quantum-centric supercomputing (supercomputação centrada em quantum), divide o problema. Supercomputadores tradicionais, como o Fugaku supercomputer, quebram a molécula em partes menores. Já os processadores quânticos lidam com o comportamento eletrônico dessas partes, onde a física clássica enfrenta limitações. No estudo, chips quânticos com até 156 qubits executaram milhares de operações para reconstruir propriedades químicas fundamentais.

Uma analogia ajuda a entender. Imagine tentar mapear uma cidade inteira. O computador clássico desenha os bairros. O quântico entra nos detalhes das ruas mais complexas, onde as regras mudam. Ao final, os mapas são reunidos em uma visão completa. Essa divisão de tarefas foi viabilizada por um novo algoritmo híbrido, que reduziu drasticamente o custo computacional e aumentou a precisão em etapas críticas em até 210 vezes.

O avanço também tem uma dimensão humana e prática. Na indústria farmacêutica, erros de previsão sobre como uma droga interage com proteínas podem custar bilhões. Melhorar essa etapa inicial significa evitar testes que já nasceriam condenados ao fracasso. Ainda assim, há limites claros. O estudo é um pré-print, ou seja, ainda não passou por revisão por pares. Além disso, os sistemas simulados, embora grandes, ainda representam simplificações do ambiente biológico real, que inclui água, temperatura e inúmeras interações simultâneas.

Existe também uma questão estrutural. Computadores quânticos continuam instáveis e sujeitos a erros. A própria necessidade de combiná-los com supercomputadores indica que eles ainda não são ferramentas independentes. O que mudou não foi a maturidade completa da tecnologia, mas sua utilidade prática em nichos específicos.

O próximo passo será ampliar escala e precisão ao mesmo tempo. Se isso ocorrer, simulações poderão incluir enzimas inteiras em funcionamento ou prever mecanismos de ação de medicamentos antes mesmo de testes laboratoriais. A pergunta que fica não é se computadores quânticos vão substituir os clássicos. É outra. Até que ponto essa colaboração entre dois tipos de máquina pode redefinir a forma como a ciência explora o invisível?

A resposta ainda está em construção. Como quase tudo na ciência, este resultado não é um ponto final, mas uma etapa de um processo mais longo.