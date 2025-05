Pão de Açúcar amplia aposta em experiência para consolidar sua presença no varejo alimentar premium

No Pão de Açúcar, a experiência do consumidor começa antes mesmo da primeira compra. Flores frescas, logo na entrada das lojas, funcionam como cartão de visita e sinalizam a proposta da marca: estar presente de forma relevante e próxima na rotina do cliente, oferecendo desde itens do dia a dia até produtos premium, com praticidade e sortimento diverso.

Varejista premium



Desde 2022, com o início do turnaround do Grupo Pão de Açúcar, a rede vem se reposicionando para conquistar consumidores que valorizam qualidade, bem-estar e experiência de compra diferenciada, com foco na curadoria de sortimento, em serviços especializados e no fortalecimento do vínculo emocional com o público. A meta é consolidar o Pão de Açúcar como o melhor varejo alimentar premium do país, expandindo sua atuação no segmento de maior valor agregado.

“A essência da nossa marca sempre foi o prazer em servir, e é essa experiência emocional que queremos resgatar e amplificar nesse novo momento”, afirma Maria Cristina Merçon, diretora de Marketing, Fidelidade e Growth do grupo GPA.

A Rotisserie, área de pratos prontos da rede, cumpre papel central nessa proposta ao oferecer menus sazonais pensados para quem deseja celebrar em casa com praticidade, sem abrir mão do sabor e da alta qualidade.

A experiência é complementada por sobremesas da confeitaria gelada, além de flores frescas e uma seleção de vinhos importados — combinação que busca transformar a ida ao supermercado em um gesto de celebração cotidiana.

Dia das Mães com menu afetivo

Buscando reforçar a conexão da marca com os consumidores, nesse Dia das Mães, a rede apresentou durante um jantar na loja da Ricardo Jafet, em São Paulo, um menu exclusivo da Rotisserie do Pão, que foi reproduzido pelo chef Ivan Santinho. Os pratos estarão disponíveis para encomenda em lojas selecionadas da rede, e os clientes também podem conferir os rótulos da sua adega — uma das mais completas do país, com mais de 700 vinhos de diferentes regiões do mundo.

Entre as opções, destacam-se pães de fermentação natural, lasanha de funghi com espinafre e molho Alfredo, salmão ao molho de mostarda, filé mignon ao molho de vinho e sobremesas geladas, como torta de pistache com frutas vermelhas e bolo de baba de moça com nozes. As encomendas podem ser feitas até o dia 9 de maio. O evento contou com a presença da influenciadora Silvia Braz e suas filhas, Maria Vitória e Maria Antônia, além da atriz Carolina Ferraz, que lançou uma linha de louças em parceria com o Pão de Açúcar. A iniciativa reforça o movimento da rede em integrar elementos essenciais e sofisticados em uma única experiência de consumo.

“O Pão de Açúcar está presente diariamente na nossa vida. Todos os dias tenho uma passadinha no Pão de Açúcar. Essa vida cotidiana que me traz tanta felicidade ao lado da minha família é onde o Pão de Açúcar entra”, diz Silvia Braz.

Curadoria como ferramenta para fidelizar o público

A estratégia de reposicionamento do Pão de Açúcar ganha tração em um momento de desempenho acima da média no segmento premium. Segundo a consultoria NielsenIQ, supermercados voltados para o público de maior poder aquisitivo cresceram 10,6% em valor nas primeiras 19 semanas de 2024 — quase três vezes mais que o varejo convencional, que subiu 3,9%.

A própria bandeira Pão de Açúcar acompanha essa tendência, com crescimento de 6,5% nas vendas de mesmas lojas no período, impulsionado tanto pelo volume comercializado quanto pelo aumento do tíquete médio. Esses resultados reforçam a aderência da proposta da rede, centrada em sortimento qualificado, perecíveis de alta qualidade e atendimento diferenciado.

Com 190 lojas no país, a marca vê na combinação entre praticidade, curadoria, atendimento especializado e experiência o caminho para aprofundar o relacionamento com um consumidor que não quer escolher entre o básico e o especial — e espera encontrar ambos no mesmo lugar.

“O premium, para nós, está em entregar uma jornada completa: da flor fresca que recebe o cliente na loja ao vinho especial que ele leva para celebrar com a família”, afirma Amira Ayoub, head de marca do GPA.

Segundo Ayoub, o novo momento do Pão de Açúcar busca equilibrar tradição e inovação. O foco está menos em competir por preço e mais em entregar relevância por meio de curadoria, experiência e atendimento.

“Não estamos reinventando a marca. Estamos retomando a essência construída há mais de 60 anos, mas com uma nova forma de se conectar com o consumidor de hoje”, conclui Ayoub.