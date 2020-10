Sem surpresa: IBM tem queda na receita, mas cresce na nuvem no 3º tri

Cercada de expectativa, a IBM divulgou nesta segunda-feira (19) os resultados do terceiro trimestre da empresa. A receita ficou em 17,5 bilhões de dólares, com somente algumas duas dezenas de milhares de dólares acima do projetado pelo mercado. O lucro por ação ficou dentro do previsto, com uma margem de 2,58 dólar por papel. O lucro bruto aumentou 1%, ficando em 8,6 bilhões de dólares. com alta de 1% nos números, em 8,6 bilhões de dólares.

Com o resultado, a IBM fecha o trimestre com uma queda de 2,5% no faturamento em relação ao mesmo trimestre do ano passado. A crise do coronavírus pode ser apontada como uma das razões para o declínio da receita, já que clientes da IBM de setores como varejo e transporte tiveram negócios paralisados pela covid-19.

O mercado estava pessimista com os resultados da gigante americana. Nesta segunda-feira, as ações da companhia listadas na Nyse fecharam em queda de 0,33%, fazendo a companhia terminar o dia avaliada em 111,7 bilhões de dólares.

A maior parte da receita da IBM, 6,4 bilhões de dólares, veio do setor de serviços de tecnologia globais. Mesmo assim, houve queda de 4% em relação ao ano passado. Por outro lado, o resultado é maior do que os 6,2 bilhões de dólares previstos pela consultoria FactSet.

A boa notícia ficou com a receita de serviços de computação em nuvem e cognitiva, área que inclui a operação da Red Hat. Houve crescimento de7% no trimestre, o que fez o setor terminar o mês de setembro com 5,5 bilhões de dólares.

Os resultados mostram que a estratégia da IBM para focar em serviços de nuvem vem dando resultados, apesar da queda no faturamento total. Quando anunciou a separação dos negócios da companhia, o presidente Arvind Krishna afirmou que a IBM estaria “focada na oportunidade de uma nuvem híbrida de 1 trilhão de dólares”.

Este foi o primeiro trimestre completo da IBM sob o comando de Krishna. O executivo, que começou sua carreira na IBM ainda no começo da década de 1990 e assumiu a presidência da gigante americana em abril deste ano, ao substituir a executiva Ginni Rometty que estava no cargo desde 2012.

Mesmo que possa ser vista como uma das vencedoras da pandemia, a IBM vem tentando se recuperar do baque sofrido pela pandemia. As ações da empresa chegaram a despencar mais de 30% entre fevereiro e abril deste ano. Desde o começo do ano, as ações ainda operam em baixa.